Якщо "Шерлок" і "Менталіст" уже переглянуті: 3 детективи для вечора

Патрік Джейн з "Менталіста". Фото: скриншот з відео

Багатьом відомий серіал "Шерлок" завершився, "Менталіст" теж давно залишився в минулому, але любителям заплутаних розслідувань точно не доведеться нудьгувати. Одні детективи беруть увагою до дрібниць, інші — психологією злочинців і несподіваними поворотами. Таким чином, є з чого обирати.

Новини.LIVE розповідає, що подивитися, якщо хочеться детективної історії з хорошою атмосферою та героями, за якими цікаво стежити.

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"Справжній детектив"

Цей серіал побудований за принципом антології: у кожному сезоні — нові герої, місце дії та окрема кримінальна історія. Тому серіал можна дивитися з будь-якого сезону. Одна з історій переносить глядача в Арканзас, де детективи Вейн Гейс і Роланд Вест беруться за справу про зникнення двох дітей. Розслідування виявляється набагато складнішим, ніж здавалося спочатку, і розтягується на роки.

Сюжет постійно повертається до різних періодів життя героїв. Через це одна й та сама справа поступово відкривається з нового боку, а окремі деталі набувають іншого значення.

У головних ролях — Меттью МакКонагі та Вуді Гаррельсон.

"Мисливець за розумом"

Кінець 1970-х. У ФБР тільки починають серйозно досліджувати поведінку серійних убивць і намагатися зрозуміти, що відбувається в їхніх головах.

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Молодий агент Холден Форд отримує нове призначення та приєднується до відділу, який займається кримінальною психологією. Разом із Біллом Тенчем він починає спілкуватися з ув'язненими серійними вбивцями, розбираючи їхні вчинки, мотиви та спосіб мислення.

Для агентів це не просто розмови зі злочинцями. Вони намагаються зрозуміти, чи можна за поведінкою вбивці помітити певні закономірності й використати ці знання під час розслідувань.

"Вбивство на пляжі"

У невеликому британському містечку Бродчорч усі знають одне одного, а життя роками йде своїм звичним ходом. Але одного дня зʼявляється новина про зникнення 11-річного Денні Латімера. Незабаром хлопчика знаходять мертвим біля скель, і справа одразу набуває великого розголосу.

Розслідування очолює приїжджий детектив Алек Харді. Працювати йому доводиться разом з Еллі Міллер, яка давно служить у місцевій поліції та добре знає мешканців Бродчорча. Для Еллі ця справа особливо болюча, адже загиблого хлопчика знала вся громада. Харді ж тримається холодно й майже не показує емоцій. Попри різний характер, вони поступово розплутують історію, яка змушує підозрювати людей, яких раніше ніхто не вважав здатними на злочин.

Раніше ми писали про те, що "Менталіст" завершився ще у 2015 році, але у 2026-му про серіал знову заговорили. Причиною стала поява всіх семи сезонів на Netflix у кількох країнах, після чого знову виник інтерес до історії Патріка Джейна та можливого продовження серіалу.

Також Новини.LIVE повідомляли, які детективі серіали у стилі Гарлана Кобена можна подивитися. На Netflix вийшли три серіали за його романами — "Безпека", "Невинний" та "Я тебе відшукаю".