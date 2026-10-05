От "К востоку от Эдема" до "Джентльменов": что смотрят на Netflix

Главная героиня сериала "К востоку от Эдема". Фото: скриншот из сериала

Октябрьский топ Netflix в Украине изменился: в него вошли новые сериалы, хотя несколько знакомых названий никуда не исчезли. Сейчас первое место занимает "К востоку от Эдема". Среди лидеров также остаются "Джентльмены", хотя их второй сезон вышел еще в сентябре. Посмотрим, какие сериалы украинцы чаще всего смотрят на Netflix в начале октября.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этих сериалах подробнее.

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"К востоку от Эдема"

Сериал рассказывает о двух больших семьях — Трасках и Гамильтонах. Их жизни на протяжении нескольких десятилетий переплетаются с семейными конфликтами, ревностью и борьбой за любовь близких. События начинаются во время Гражданской войны в США и доходят до окончания Первой мировой войны. Значительная часть сюжета посвящена братьям, между которыми постоянно возникают споры и противостояния.

"Последнее дело Холмса"

Сильный шторм обрушивается на небольшой остров недалеко от Майорки и полностью отрезает его от материка. В старом отеле остаются тринадцать постояльцев. Они не могут уехать, а ситуация становится еще более напряженной, когда одну из гостей находят мертвой. Расследованием занимается Бенджамин Бэзил. Он известен как актер, много лет игравший Шерлока Холмса на сцене. Но на этот раз перед ним настоящее убийство, а преступник может находиться среди людей, оказавшихся вместе в отеле.

"Мой новый берег"

Главная героиня, 25-летняя Галина, работает танцовщицей в мужском клубе. После смерти единственной родственницы она получает в наследство дом и землю в приморском городке. Девушка решает начать все сначала и открыть там собственный отель. До этого Галина успела стать чемпионкой города по танцам на пилоне. Оставить эту жизнь позади оказывается сложнее, чем она рассчитывала.

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Эдди Горниман служит капитаном британской армии. Узнав о тяжелой болезни отца, он возвращается в родовое поместье. После смерти отца во время оглашения завещания Эдди узнает, что именно ему достанется все имущество, а не его старшему брату Фредди.

На этом сюрпризы не заканчиваются. Отец Эдди перед смертью заключил сделку с Сьюзи Гласс, которая занимается криминальным бизнесом. Ее люди используют поместье в качестве прикрытия для фермы по выращиванию каннабиса. Свою долю прибыли хотят получать и несколько влиятельных гангстеров из этой местности. Эдди пытается защитить семью от проблем, но постепенно сам втягивается в нелегальный бизнес. В конце концов новая жизнь начинает его увлекать.

"Стернова"

16-летняя Тиган Тао занимается спортом и привыкла к богатой жизни. Все меняется после финансового скандала, в который попадает ее отец. Девушка вместе с матерью оставляет привычную жизнь и переезжает в небольшой городок. Тиган хочет продолжить заниматься академической греблей в новой школе, но там нет женской команды. Она не отказывается от спорта и становится рулевой мужской сборной.

Теперь Тиган нужно доказать команде, что она действительно может быть частью экипажа. Для этого ей придется столкнуться с предрассудками и завоевать доверие ребят.

Ранее мы писали о том, что Netflix уже не раз выпускал сериалы, которые за несколько недель становились мировыми хитами. В списке самых популярных за первые 91 день после премьеры — "Венсдей", "Игра в кальмара", "Странные чудеса" и "Бриджертоны", которые собрали сотни миллионов просмотров.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Друзья", "Шерлок" и "Игра престолов" — это те самые сериалы, которые легко вспомнить даже спустя годы после финала. Но за последние три десятилетия вышли и другие проекты, которые в свое время собирали большую аудиторию, а теперь вспоминаются гораздо реже. Некоторые из них точно заслуживают того, чтобы о них снова заговорили.