Що подивитися на Netflix аудиторії 18+: 2 нові серіали в жанрі трилер

Головний герой серіалу "Закони рою". Фото: скриншот з відео

Два нові трилери з позначкою 18+ з’явилися в каталозі Netflix. Один із них розповідає про родину, навколо якої накопичилося чимало таємниць, а другий — про колишніх агентів ЦРУ, які беруться за небезпечну операцію. Кожен із них заслуговує на увагу.

Редакція Новини.LIVE вирішила розповісти про це детальніше.

Реклама

"Закони рою"

Амзіа Кінг живе серед лісів Оклахоми, займається бджільництвом, грає музику та має вплив у своїй громаді. Через багато років він знову зустрічається зі своєю прийомною донькою Катері. Повернення дівчини змінює звичне життя родини. На Катері чекають нові обов’язки, але разом із ними виникають і питання про минуле. Вона поступово починає розбиратися в сімейних таємницях і намагається зрозуміти, хто хотів завадити справі її прийомного батька.

У серіалі зіграли Метью Макконагі, Анджеліна Лукінґласс, Курт Рассел та Скотт Шеперд.

"Вирішення проблеми"

Кілька колишніх оперативників ЦРУ намагаються почати нове життя після служби в Афганістані. Війна залишила їх виснаженими, а остання операція завершилася провалом. Та замість спокою на них чекає ще одне завдання. Разом із керівником команда вирушає до Тегерана, де має виконати небезпечну місію. Те, що спочатку здається чітким планом, швидко виходить за межі контролю та ставить героїв перед серйозним ризиком.

Читайте також:

Головні ролі виконали Ліам Нісон, Закарі Лівай, Тітус Веллівер, Навід Неґабан та Вес Чатгем.

Раніше ми писали про те, які серіали на Netflix подивилися найбільше глядачів після прем’єри. Платформа рахує перегляди за перші 91 день, і саме за цим показником визначила чотири проєкти, які зібрали найбільшу аудиторію за всю історію сервісу.

Також Новини.LIVE повідомляли про майже 7 мільйонів переглядів за тиждень — такий результат показав другий сезон серіалу "Джентльмени" на Netflix у вересні. За сім днів його аудиторія зросла на 48%, а серіал знову піднявся на перше місце світового рейтингу платформи.