Что посмотреть на Netflix зрителям 18+: 2 новых сериала в жанре триллер

Главный герой сериала "Законы роя". Фото: скриншот из видео

В каталоге Netflix появились два новых триллера с рейтингом 18+. Один из них рассказывает о семье, вокруг которой скопилось немало тайн, а второй — о бывших агентах ЦРУ, которые берутся за опасную операцию. Каждый из них заслуживает внимания.

Редакция Новини.LIVE решила рассказать об этом подробнее.

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"Законы роя"

Амзия Кинг живет среди лесов Оклахомы, занимается пчеловодством, играет на музыкальных инструментах и пользуется авторитетом в своем сообществе. Спустя много лет он вновь встречается со своей приемной дочерью Катери. Возвращение девушки меняет привычную жизнь семьи. Катери ждут новые обязанности, но вместе с ними возникают и вопросы о прошлом. Она постепенно начинает разбираться в семейных тайнах и пытается понять, кто хотел помешать делу ее приемного отца.

В сериале снялись Мэттью Макконехи, Анджелина Лукингласс, Курт Рассел и Скотт Шеперд.

"Решение проблемы"

Несколько бывших оперативников ЦРУ пытаются начать новую жизнь после службы в Афганистане. Война измотала их, а последняя операция закончилась провалом. Но вместо покоя их ждет еще одно задание. Вместе с руководителем команда отправляется в Тегеран, где должна выполнить опасную миссию. То, что сначала кажется четким планом, быстро выходит из-под контроля и подвергает героев серьезному риску.

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Главные роли исполнили Лиам Нисон, Закари Ливай, Титус Уэлливер, Навид Негабан и Уэс Чатгем.

Ранее мы писали о том, какие сериалы на Netflix посмотрело больше всего зрителей после премьеры. Платформа подсчитывает просмотры за первые 91 день, и именно по этому показателю определила четыре проекта, которые собрали самую большую аудиторию за всю историю сервиса.

Также Новини.LIVE сообщали о почти 7 миллионах просмотров за неделю — такой результат показал второй сезон сериала "Джентльмены" на Netflix в сентябре. За семь дней его аудитория выросла на 48%, а сериал вновь поднялся на первое место в мировом рейтинге платформы.