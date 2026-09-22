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Главная Кино 2 увлекательных фильма, сюжеты которых основаны на реальных событиях

2 увлекательных фильма, сюжеты которых основаны на реальных событиях

Ua ru
22 сентября 2026 22:30
Это не выдумка: 2 оригинальных фильма, основанных на реальных событиях
Фрагмент из фильма "В центре внимания". Фото: скриншот из видео

За этими двумя фильмами стоят реальные события. В то же время создатели не воспроизводили их дословно: для экрана они изменили отдельные детали, имена и ход некоторых событий. Однако в основе обеих историй лежат реальные случаи, которые в свое время получили широкую огласку.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"В центре внимания"

В основе сюжета лежит настоящее журналистское расследование. Группа репортеров берется за дело, связанное с обвинениями в адрес представителей католической церкви. Журналисты постепенно собирают свидетельства и документы и понимают, что речь идет о гораздо более серьезной проблеме, чем казалось изначально.

В ходе работы над материалом они выходят на факты о преступлениях против детей. Расследование в конечном итоге приобретает широкую огласку и привлекает внимание людей в разных странах.

"Бабочка"

Главный герой оказывается за решеткой из-за преступления, которого, по его словам, он не совершал. Мужчину приговаривают к пожизненному заключению, поэтому он начинает думать о побеге. Он ищет способ выбраться из тюрьмы и вернуть себе свободу. Однако постепенно возникают сомнения: действительно ли герой стал жертвой судебной ошибки, или за его историей скрыта другая правда? Именно этот вопрос становится одной из главных интриг этого фильма.

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Ранее мы писали о том, что высокие зрительские оценки получают сериалы совершенно разных жанров — от постапокалиптической фантастики до психологических триллеров. "Бункер для миллиардеров", "Фол-аут" и "Пригород" имеют разные сюжеты, но каждый из них получил высокие оценки на популярных киноплатформах.

Также Новини.LIVE сообщали, что карибский кризис, затопление парома в Балтийском море, побег американского грабителя из тюрьмы и дело серийного убийцы Эда Гина — все эти события легли в основу фильмов и сериалов. На экране их истории получили художественное переосмысление, но в основе каждой из них лежат реальные факты.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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