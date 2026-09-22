Це не вигадка: 2 оригінальні фільми, засновані на реальних подіях

Фрагмент з фільму "У центрі уваги". Фото: скриншот з відео

За цими двома фільмами стоять реальні події. Водночас творці не відтворювали їх буквально: для екрана вони змінили окремі деталі, імена та перебіг деяких подій. Проте в основі обох історій лежать реальні випадки, які свого часу отримали широкий розголос.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"У центрі уваги"

В основі сюжету закладено справжнє журналістське розслідування. Група репортерів береться за справу, пов’язану зі звинуваченнями проти представників католицької церкви. Журналісти поступово збирають свідчення та документи й розуміють, що йдеться про значно більшу проблему, ніж здавалося спочатку.

Під час роботи над матеріалом вони виходять на факти про злочини проти дітей. Розслідування зрештою набуває широкого розголосу та привертає увагу людей у різних країнах.

"Метелик"

Головний герой опиняється за ґратами через злочин, якого, за його словами, він не скоював. Чоловіка засуджують до довічного ув’язнення, тому він починає думати про втечу. Він шукає спосіб вибратися з в’язниці та повернути собі свободу. Проте поступово виникають сумніви: чи справді герой став жертвою судової помилки, чи за його історією прихована інша правда? Саме це питання стає однією з головних інтриг цього фільму.

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