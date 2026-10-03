Патрік Джейн з "Менталіста" досі один із найулюбленіших героїв ТБ: чому саме він

Патрік Джейн. Фото: скриншот з відео

Мова про Патріка Джейна, що колись був колишнім медіумом, але зрештою став незалежним консультантом в Каліфорнійському Бюро розслідувань. Його герой в серіалі "Менталіст" не схожий на звичних детективів. Він не збирає докази за підручником і не надто переймається правилами. Джейн читає людей, помічає дрібниці та може змусити злочинця видати себе кількома словами.

Новини.LIVE розповість про її сильні сторони детальніше.

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Чому варто подивитися "Менталіста" з Патріком Джейном

Він розкриває справи по-своєму

До роботи в Каліфорнійському бюро розслідувань Джейн виступав як медіум. Насправді жодних надприродних здібностей у нього немає. Він використовує спостережливість, знання психології, мову тіла, маніпуляції та соціальну інженерію. Джейн може навмисно вивести підозрюваного з рівноваги, сказати щось провокаційне або влаштувати невелику виставу перед кількома людьми. Йому потрібно побачити реакцію. Звідси й незвичні розслідування, у яких глядач разом із героями намагається зрозуміти, кого саме Джейн уже розкусив.

При цьому він постійно випробовує терпіння Терези Лісбон. Вона відповідає за команду і стежить, щоб Джейн не зайшов надто далеко. Кімбелл Чо, Грейс Ван Пелт і Вейн Рігсбі теж не завжди розуміють його методи, але згодом починають приймати в них участь.

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За самовпевненістю Джейна ховається трагедія

Колись Патрік жив зовсім іншим життям. Батько ще в дитинстві привів його до карнавального бізнесу, де хлопчика представляли як "диво-медіума". Згодом Джейн став відомим і заробляв великі гроші на своїх виступах. У нього були дружина Анджела та донька Шарлотта. Після телевізійного інтерв’ю, у якому Джейн насміхався з Кривавого Джона, серійний убивця помстився йому: убив дружину та доньку.

Розслідування в КБР для Джейна довгий час були пов’язані з однією метою. Він хотів знайти Кривавого Джона і не приховував, що планує його вбити. Через це його стосунки з Лісбон постійно проходять перевірку. Вона бачить, що жага помсти може змусити Джейна переступити межу. Він же не завжди готовий відступити, навіть коли це суперечить правилам.

Поступово серіал показує іншу сторону героя. За жартами, самовпевненістю та любов’ю до психологічних трюків залишається чоловік, який живе з втратою дружини та доньки.

Чому за ним досі цікаво стежити

Патрік Джейн не перетворюється на звичайного поліцейського. Він продовжує сперечатися з Лісбон, порушувати правила та розігрувати підозрюваних. Але тепер глядач знає, чому за його легковажністю ховається зовсім інша людина.

На цьому й тримається його образ: Джейн може жартувати посеред розслідування, дратувати колег і за кілька хвилин помітити те, чого не побачила вся команда. Його методи дивують, а минуле пояснює, чому він став таким. Тому Патрік Джейн залишається одним із тих героїв "Менталіста", яких складно сплутати з кимось іншим.

Раніше ми писали про те, що "Менталіст" знову привернув увагу глядачів, хоча серіал завершився ще у 2015 році. Але історія Патріка Джейна — не єдина, де розслідуванням допомагають незвичайні здібності та нестандартне мислення. Є ще чотири серіали з героями, які часто виявляються на крок попереду злочинців.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Менталіст" виходив сім сезонів — від 2008 до 2015 року, а його актори за цей час стали впізнаваними далеко за межами серіалу. Після фіналу вони продовжили зніматися в кіно й на телебаченні, а деякі зірки "Менталіста" за ці роки помітно змінилися.