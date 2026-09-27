Найінтригуючіший сезон "Менталіста": коли гра з Червоним Джоном загострюється

Логотип серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео

Завдяки платформі Netflix знову став популярним "Менталіст" — серіал про Патріка Джейна, колишнього шахрая, який свого часу видавав себе за справжнього екстрасенса. Він не мав надприродних здібностей, зате чудово помічав деталі, читав поведінку людей і вмів розговорити свого співрозмовника краще за будь-кого. Ці навички Джейн починає використовувати під час роботи з поліцією.

Редакція Новини.LIVE розповість про те, які сезони глядачі вважають найкращими в історії серіалу.

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Історія Патріка Джейна

До роботи з поліцією Патрік Джейн був відомим телевізійним "екстрасенсом". Він переконував людей, що може бачити майбутнє та читати думки, хоча насправді використовував спостережливість, психологічні прийоми й уміння помічати найдрібніші деталі. Одного разу Джейн вирішив публічно висловитися про серійного вбивцю, відомого як Червоний Джон. Він недооцінив свого противника. У відповідь маніяк прийшов до будинку Патріка та вбив його дружину і маленьку доньку.

Після цієї трагедії життя Джейна змінилося. Він відмовився від кар'єри телевізійного екстрасенса й почав допомагати правоохоронцям.

Працюючи разом із Терезою Лісбон та її командою, Патрік використовує психологію, спостережливість і різноманітні хитрощі. Його методи часто виходять за межі звичайного поліцейського розслідування, але саме вони допомагають знаходити злочинців. При цьому Джейн не відмовляється від головної мети — знайти Червоного Джона та змусити його відповісти за смерть своєї родини.

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Який сезон "Менталіста" глядачі вважають найкращим

Серед шанувальників серіалу особливо часто згадують третій сезон. Саме в ньому історія протистояння Патріка Джейна з Червоним Джоном набирає нових обертів, а напруга навколо головної загадки стає дедалі сильнішою. У третьому сезоні добре працюють не лише окремі детективні історії. Події поступово складаються в одну велику сюжетну лінію, пов'язану з пошуками головного ворога Джейна. Через це навіть звичайні розслідування сприймаються як частина більшої історії.

Не менш важливими залишаються й герої. Стосунки Патріка з Терезою Лісбон та іншими членами команди стають складнішими. Вони вже краще розуміють одне одного, хоча Джейн, як і раніше, не завжди грає за правилами. Третій сезон налічує 24 епізоди. За наведеними даними, у середньому його дивилися близько 15,24 млн глядачів.

Фрагмент з 3 сезону серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео

Як змінювалася історія серіалу

Перший сезон знайомить глядачів із Патріком Джейном, його незвичайними методами роботи та командою КБР. На цьому етапі "Менталіст" переважно будується навколо окремих кримінальних справ, але паралельно розвивається історія Червоного Джона.

У другому сезоні серіал продовжує розвивати цей формат. Персонажі стають більш розкритими, а головна сюжетна лінія поступово займає більше місця.

Третій сезон помітно посилює напругу навколо протистояння Джейна та Червоного Джона. Саме тому його часто називають одним із ключових етапів усього серіалу.

Після цього історія продовжується у четвертому та п'ятому сезонах. Вони зберігають знайомий формат розслідувань, але водночас рухають головну історію вперед.

Шостий сезон стає переломним. У ньому завершується одна з головних сюжетних ліній серіалу, після чого історія отримує новий напрям. Через це сезон умовно можна поділити на дві частини. Сьомий сезон виявився найкоротшим у серіалі. Він більше зосереджений на героях та їхньому житті після основних подій попередніх сезонів і поступово підводить історію до фіналу.

Рейтинги "Менталіста"

Серіал отримав високі оцінки глядачів і після завершення продовжує збирати аудиторію на стримінгових платформах. На IMDb "Менталіст" має оцінку 8,1 бала з 10. На Metacritic серіал отримав 65 балів зі 100, а глядацький рейтинг на Rotten Tomatoes становить 86%.

Популярність серіалу багато в чому пояснюється поєднанням детективних історій, психологічних ігор та особистої драми головного героя. Патрік Джейн може за кілька хвилин помітити те, що інші пропускають, але водночас його власне минуле постійно повертає його до головної справи — пошуків Червоного Джона.

Раніше ми писали про те, що у "Менталісті" Патрік Джейн помічав деталі, які інші пропускали, і саме вони часто приводили його до розгадки. Схожий підхід є і в інших серіалах, де головні герої покладаються на спостережливість, логіку та вміння бачити те, що приховано від інших.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після завершення "Менталіста" Саймон Бейкер не зник з екранів. Актор продовжив зніматися у фільмах і серіалах, де йому діставалися зовсім різні ролі — від детективів і трилерів до драм.