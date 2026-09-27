Самый интригующий сезон "Менталиста": когда противостояние с Красным Джоном обостряется

Логотип сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

Благодаря платформе Netflix вновь стал популярным "Менталист" — сериал о Патрике Джейне, бывшем мошеннике, который в свое время выдавал себя за настоящего экстрасенса. У него не было сверхъестественных способностей, зато он прекрасно замечал детали, читал поведение людей и умел разговорить собеседника лучше, чем кто-либо другой. Эти навыки Джейн начинает использовать при работе с полицией.

Редакция Новини.LIVE расскажет о том, какие сезоны зрители считают лучшими в истории сериала.

Реклама

История Патрика Джейна

До начала работы с полицией Патрик Джейн был известным телевизионным "экстрасенсом". Он убеждал людей, что может видеть будущее и читать мысли, хотя на самом деле использовал наблюдательность, психологические приемы и умение замечать мельчайшие детали. Однажды Джейн решил публично высказаться о серийном убийце, известном как Красный Джон. Он недооценил своего противника. В ответ маньяк пришел в дом Патрика и убил его жену и маленькую дочь.

После этой трагедии жизнь Джейна изменилась. Он отказался от карьеры телевизионного экстрасенса и начал помогать правоохранителям.

Работая вместе с Терезой Лисбон и ее командой, Патрик использует психологию, наблюдательность и различные уловки. Его методы часто выходят за рамки обычного полицейского расследования, но именно они помогают находить преступников. При этом Джейн не отказывается от главной цели — найти Красного Джона и заставить его ответить за смерть своей семьи.

Читайте также:

Какой сезон "Менталиста" зрители считают лучшим

Среди поклонников сериала особенно часто упоминают третий сезон. Именно в нем история противостояния Патрика Джейна с Красным Джоном набирает новые обороты, а напряжение вокруг главной загадки становится все сильнее. В третьем сезоне хорошо выстроены не только отдельные детективные истории. События постепенно складываются в одну большую сюжетную линию, связанную с поисками главного врага Джейна. Из-за этого даже обычные расследования воспринимаются как часть более обширной истории.

Не менее важными остаются и герои. Отношения Патрика с Терезой Лисбон и другими членами команды становятся сложнее. Они уже лучше понимают друг друга, хотя Джейн, как и раньше, не всегда играет по правилам. Третий сезон насчитывает 24 эпизода. По приведенным данным, в среднем его смотрели около 15,24 млн зрителей.

Фрагмент из 3-го сезона сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

Как развивалась история сериала

Первый сезон знакомит зрителей с Патриком Джейном, его необычными методами работы и командой КБР. На этом этапе "Менталист" в основном строится вокруг отдельных уголовных дел, но параллельно развивается история Красного Джона.

Во втором сезоне сериал продолжает развивать этот формат. Персонажи становятся более раскрытыми, а главная сюжетная линия постепенно занимает больше места.

Третий сезон заметно усиливает напряжение вокруг противостояния Джейна и Красного Джона. Именно поэтому его часто называют одним из ключевых этапов всего сериала.

После этого история продолжается в четвертом и пятом сезонах. Они сохраняют привычный формат расследований, но в то же время продвигают основную историю вперед.

Шестой сезон становится переломным. В нем завершается одна из главных сюжетных линий сериала, после чего история приобретает новое направление. Из-за этого сезон условно можно разделить на две части. Седьмой сезон оказался самым коротким в сериале. Он больше сосредоточен на героях и их жизни после основных событий предыдущих сезонов и постепенно подводит историю к финалу.

Рейтинги "Менталиста"

Сериал получил высокие оценки зрителей и после завершения продолжает собирать аудиторию на стриминговых платформах. На IMDb "Менталист" имеет оценку 8,1 балла из 10. На Metacritic сериал получил 65 баллов из 100, а зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 86%.

Популярность сериала во многом объясняется сочетанием детективных историй, психологических игр и личной драмы главного героя. Патрик Джейн может за несколько минут заметить то, что другие упускают, но в то же время его собственное прошлое постоянно возвращает его к главному делу — поискам Красного Джона.

Ранее мы писали о том, что в "Менталисте" Патрик Джейн замечал детали, которые ускользали от внимания других, и именно они часто приводили его к разгадке. Подобный подход присутствует и в других сериалах, где главные герои полагаются на наблюдательность, логику и умение видеть то, что скрыто от других.

Также Новини.LIVE сообщали, что после завершения "Менталиста" Саймон Бейкер не исчез с экранов. Актер продолжил сниматься в фильмах и сериалах, где ему доставались совершенно разные роли — от детективов и триллеров до драм.