Головний герой — справжній геній: 4 серіали на кшталт "Менталіста"

Фрагмент з серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео

Детективний серіал "Менталіст" закінчився багато років тому, але глядачі досі повертаються до нього. Цього року він знову привернув чимало уваги. Та коли знайома історія вже переглянута, можна спробувати інші детективи. В кіно вистачає незвичайних героїв, які бачать злочини зовсім не так, як звичайні поліцейські.

Новини.LIVE розповість про чотири серіали, які можуть сподобатися шанувальникам "Менталіста".

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"Мисливець за розумом"

Кінець 1970-х. У ФБР тільки починають серйозно вивчати поведінку серійних убивць. Агент Холден Форд отримує роботу у відділі, який займається саме такими злочинами. Разом із Біллом Тенчем він їздить до в'язниць і розмовляє з убивцями. Їх цікавить усе: як ці люди обирають жертв, що ними керує, чому вони повторюють одні й ті самі дії та як самі пояснюють свої злочини.

Форд хоче використати отримані знання в реальних розслідуваннях. Але така робота подобається далеко не всім у ФБР. Колегам незвично бачити агентів, які замість допитів і пошуку доказів годинами слухають серійних убивць.

"Фарґо"

У цьому серіалі майже будь-яка невдала ідея може закінчитися вбивством. А одна помилка здатна змінити життя одразу кількох людей. Кожен сезон "Фарґо" має окремих героїв і власний сюжет.

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У першому невпевнений страховий агент знайомиться з небезпечним чоловіком, після чого в маленькому містечку починаються криваві події.

У другому сезоні м'ясник разом із дружиною намагається приховати смерть сина місцевого мафіозі. У третьому подружня пара після невдалого пограбування стає частиною історії з подвійним убивством.

Четвертий сезон переносить глядачів у Канзас-Сіті 1950-х років. Там між чотирма злочинними угрупованнями починається боротьба за контроль над містом.

"Лютер"

Джон Лютер — лондонський детектив, який не дуже любить працювати за інструкціями. Він добре розуміє злочинців і часто використовує це під час розслідувань. Лютер може піти на крок, якого інший поліцейський не зробив би. Йому важливіше зупинити небезпечного злочинця, ніж ідеально дотриматися всіх правил. Через це його методи нерідко викликають питання у колег.

Водночас сам детектив теж не завжди може залишитися осторонь того, що відбувається навколо нього. Робота поступово впливає на його особисте життя, а деякі рішення мають для нього серйозні наслідки.

"Елементарно"

Шерлок Холмс після лікування від наркотичної залежності переїжджає з Великобританії до Нью-Йорка. Там він починає допомагати поліції розслідувати складні справи. За Холмсом наглядає Джоан Ватсон. Її наймають батьки детектива, щоб вона стежила за ним після реабілітації. Проте дуже швидко Ватсон стає його напарницею.

Холмс з легкістю помічає деталі, які інші пропускають, і будує власні версії подій. Ватсон при цьому не мовчить і не погоджується з ним у всьому. Вона ставить запитання, перевіряє його припущення та допомагає розібратися в уcьому.

Раніше ми писали про найвідоміших кіногероїв, чиї образи давно вийшли за межі окремих фільмів. Адже є персонажі, яких упізнають навіть люди, які ніколи не читали оригінальних історій і не бачили екранізацій — їхні імена стали частиною масової культури задовго до появи сучасного кіно.

Також Новини.LIVE повідомляли, що хоч "Декстер" і "Менталіст" давно завершилися, їх досі шукають глядачі, яким подобаються кримінальні історії та незвичайні головні герої. Обидва серіали мають оцінку понад 8 балів на IMDb, проте поруч із ними є ще чотири проєкти з такими ж високими оцінками, про які варто згадати.