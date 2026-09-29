Главный герой — настоящий гений: 4 сериала в стиле "Менталиста"

Фрагмент из сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

Детективный сериал "Менталист" закончился много лет назад, но зрители до сих пор возвращаются к нему. В этом году он снова привлек немало внимания. Но когда знакомый сериал уже пересмотрен, можно попробовать другие детективы. В кино хватает необычных героев, которые видят преступления совсем не так, как обычные полицейские.

Новини.LIVE расскажет о четырех сериалах, которые могут понравиться поклонникам "Менталиста".

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"Охотник за разумом"

Конец 1970-х. В ФБР только начинают серьезно изучать поведение серийных убийц. Агент Холден Форд получает работу в отделе, который занимается именно такими преступлениями. Вместе с Биллом Тенчем он ездит в тюрьмы и беседует с убийцами. Их интересует все: как эти люди выбирают жертв, что ими движет, почему они повторяют одни и те же действия и как сами объясняют свои преступления.

Форд хочет использовать полученные знания в реальных расследованиях. Но такая работа нравится далеко не всем в ФБР. Коллегам непривычно видеть агентов, которые вместо допросов и поиска улик часами слушают серийных убийц.

"Фарго"

В этом сериале почти любая неудачная идея может закончиться убийством. А одна ошибка способна изменить жизнь сразу нескольких людей. Каждый сезон "Фарго" имеет отдельных героев и собственный сюжет.

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В первом сезоне неуверенный страховой агент знакомится с опасным мужчиной, после чего в маленьком городке начинаются кровавые события.

Во втором сезоне мясник вместе с женой пытается скрыть смерть сына местного мафиози. В третьем супружеская пара после неудачного ограбления оказывается вовлечена в историю с двойным убийством.

Четвертый сезон переносит зрителей в Канзас-Сити 1950-х годов. Там между четырьмя преступными группировками начинается борьба за контроль над городом.

"Лютер"

Джон Лютер — лондонский детектив, который не очень любит работать по инструкциям. Он хорошо понимает преступников и часто использует это во время расследований. Лютер может пойти на шаг, на который другой полицейский не решился бы. Для него важнее остановить опасного преступника, чем идеально соблюдать все правила. Из-за этого его методы нередко вызывают вопросы у коллег.

В то же время сам детектив тоже не всегда может оставаться в стороне от того, что происходит вокруг него. Работа постепенно влияет на его личную жизнь, а некоторые решения имеют для него серьезные последствия.

"Элементарно"

Шерлок Холмс после лечения от наркотической зависимости переезжает из Великобритании в Нью-Йорк. Там он начинает помогать полиции расследовать сложные дела. За Холмсом присматривает Джоан Уотсон. Ее нанимают родители детектива, чтобы она следила за ним после реабилитации. Однако очень скоро Уотсон становится его напарницей.

Холмс с легкостью замечает детали, которые другие упускают, и строит собственные версии событий. Ватсон при этом не молчит и не соглашается с ним во всем. Она задает вопросы, проверяет его предположения и помогает разобраться во всем.

Ранее мы писали о самых известных киногероях, чьи образы давно вышли за пределы отдельных фильмов. Ведь есть персонажи, которых узнают даже те, кто никогда не читал оригинальных историй и не видел экранизаций — их имена стали частью массовой культуры задолго до появления современного кино.

Также Новини.LIVE сообщали, что хотя "Декстер" и "Менталист" давно завершились, их до сих пор ищут зрители, которым нравятся криминальные истории и необычные главные герои. Оба сериала имеют оценку выше 8 баллов на IMDb, однако наряду с ними есть еще четыре проекта с такими же высокими оценками, о которых стоит упомянуть.