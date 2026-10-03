Почему Патрик Джейн из сериала "Менталист" до сих пор остается одним из самых любимых героев телевидения

Патрик Джейн. Фото: скриншот из видео

Речь идет о Патрике Джейн, который когда-то был медиумом, но в итоге стал независимым консультантом в Калифорнийском бюро расследований. Его герой в сериале "Менталист" не похож на привычных детективов. Он не собирает улики по учебнику и не слишком заботится о правилах. Джейн читает людей, замечает мелочи и может заставить преступника выдать себя несколькими словами.

Новини.LIVE расскажет о его сильных сторонах подробнее.

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Почему стоит посмотреть "Менталиста" с Патриком Джейном

Он раскрывает дела по-своему

До работы в Калифорнийском бюро расследований Джейн выступал в роли медиума. На самом деле никаких сверхъестественных способностей у него нет. Он использует наблюдательность, знания психологии, язык тела, манипуляции и социальную инженерию. Джейн может намеренно вывести подозреваемого из равновесия, сказать что-то провокационное или устроить небольшое представление перед несколькими людьми. Ему нужно увидеть реакцию. Отсюда и необычные расследования, в которых зритель вместе с героями пытается понять, кого именно Джейн уже раскусил.

При этом он постоянно испытывает терпение Терезы Лисбон. Она отвечает за команду и следит за тем, чтобы Джейн не зашел слишком далеко. Кимбелл Чо, Грейс Ван Пелт и Уэйн Ригсби тоже не всегда понимают его методы, но со временем начинают принимать в них участие.

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За самоуверенностью Джейна скрывается трагедия

Когда-то Патрик жил совсем другой жизнью. Отец еще в детстве привел его в карнавальный бизнес, где мальчика представляли как "чудо-медиума". Впоследствии Джейн стал известен и зарабатывал большие деньги на своих выступлениях. У него были жена Анджела и дочь Шарлотта. После телевизионного интервью, в котором Джейн насмехался над Кровавым Джоном, серийный убийца отомстил ему: убил жену и дочь.

Расследования в КБР для Джейна долгое время были связаны с одной целью. Он хотел найти Кровавого Джона и не скрывал, что планирует его убить. Из-за этого его отношения с Лисбон постоянно подвергаются испытаниям. Она видит, что жажда мести может заставить Джейна переступить черту. Он же не всегда готов отступить, даже когда это противоречит правилам.

Постепенно сериал показывает другую сторону героя. За шутками, самоуверенностью и любовью к психологическим трюкам скрывается человек, который живет с утратой жены и дочери.

Почему за ним до сих пор интересно следить

Патрик Джейн не превращается в обычного полицейского. Он продолжает спорить с Лисбон, нарушать правила и разыгрывать подозреваемых. Но теперь зритель знает, почему за его легкомыслием скрывается совсем другой человек.

На этом и держится его образ: Джейн может шутить посреди расследования, раздражать коллег и через несколько минут заметить то, чего не увидела вся команда. Его методы удивляют, а прошлое объясняет, почему он стал таким. Поэтому Патрик Джейн остается одним из тех героев "Менталиста", которых сложно спутать с кем-то другим.

Ранее мы писали о том, что "Менталист" вновь привлек внимание зрителей, хотя сериал завершился еще в 2015 году. Но история Патрика Джейна — не единственная, где в расследовании помогают необычные способности и нестандартное мышление. Есть еще четыре сериала с героями, которые часто оказываются на шаг впереди преступников.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Менталист" выходил семь сезонов — с 2008 по 2015 год, а его актеры за это время стали узнаваемыми далеко за пределами сериала. После финала они продолжили сниматься в кино и на телевидении, а некоторые звезды "Менталиста" за эти годы заметно изменились.