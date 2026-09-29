Финал "Менталиста": 5 моментов, которые помогают понять сюжет

Фрагмент из сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

Сериал "Менталист" в этом году вновь привлек внимание зрителей. Кто-то впервые знакомится с историей Патрика Джейна, а кто-то возвращается к сериалу спустя годы и замечает сцены, которые когда-то не казались важными. В сериале немало таких моментов. Авторы оставляли намеки в диалогах, поведении героев и даже в коротких сценах. При первом просмотре их легко пропустить, а при повторном они воспринимаются совсем по-другому.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этих сценах более подробно.

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Пилотный эпизод объясняет, почему Джейн стал таким

До работы в полиции Патрик Джейн зарабатывал на жизнь как псевдомедиум. Однажды он заявил по телевидению, что может описать Красного Джона — серийного убийцу, которого тогда безуспешно разыскивали. После этого преступник отомстил Джейну. Он убил его жену и дочь.

С тех пор вся жизнь Патрика вращается вокруг поисков Красного Джона. За внешней легкостью, шутками и умением читать людей скрывается человек, который не может смириться со своей ошибкой.

Тимоти Картер показал, как далеко Джейн готов зайти

Одна из самых серьезных ошибок Патрика произошла в конце третьего сезона. В двухсерийном эпизоде "Strawberries and Cream" он встречает Тимоти Картера. Мужчина заявляет, что именно он и есть Красный Джон. Джейн верит ему и стреляет в него. Впоследствии выясняется, что Картер лгал. Он действительно был опасным преступником и работал на Красного Джона, но самим убийцей не был.

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После этой истории Джейн уже знает, насколько легко ошибиться, когда годами думаешь только об одном человеке. Он получил ответ, которого так хотел, но он оказался ложью. Из-за этого настоящая встреча с Красным Джоном воспринимается иначе.

За образом Красного Джона скрывался человек, которого зрители видели ранее

Кто такой Красный Джон, становится известно в шестом сезоне. Им оказывается Томас Макаллистер, шериф округа Напа. Для зрителей это не совсем новое лицо. Макаллистер появился еще в начале сериала, во втором эпизоде. То есть будущего главного врага Джейна показали задолго до финального противостояния.

Само раскрытие личности Красного Джона в свое время понравилось не всем фанатам. TVLine обращал внимание на то, что Макаллистер в финальной встрече оказался не таким страшным и холодным, каким его представляли на протяжении многих сезонов. Он даже просит Джейна оставить его в живых. Но в этом есть своя логика. В воображении Патрика Красный Джон годами оставался почти неуловимым монстром. Но когда они наконец встречаются, перед Джейном стоит не мифический гений, а обычный человек.

История Джейна и Лисбон началась задолго до их романа

Отношения Патрика Джейна и Терезы Лисбон стали романтическими лишь ближе к концу сериала. Но сами чувства между ними не возникли за одну серию. На это указывают несколько моментов, которые при повторном просмотре заметить гораздо проще.

Финал первого сезона. В серии "Red John's Footsteps" Джейн убивает человека, который мог привести его к Красному Джону, чтобы спасти Лисбон. Для человека, который годами жил местью, это о многом говорит.

В серии "Red John's Footsteps" Джейн убивает человека, который мог привести его к Красному Джону, чтобы спасти Лисбон. Для человека, который годами жил местью, это о многом говорит. Ревность Джейна. Он не слишком спокойно реагирует на отношения Лисбон с другими мужчинами. Это заметно еще в истории с Уолтером Машберном в третьем сезоне. Позже Джейн тяжело переживает ее роман с Маркусом Пайком.

Он не слишком спокойно реагирует на отношения Лисбон с другими мужчинами. Это заметно еще в истории с Уолтером Машберном в третьем сезоне. Позже Джейн тяжело переживает ее роман с Маркусом Пайком. Финал четвертого сезона. Когда Патрик оказывается в тяжелом состоянии, рядом с ним остается именно Лисбон. Их близость в этот момент уже давно выходит за пределы обычного сотрудничества. И его случайное признание в любви Терезе — это только подтверждает.

Когда Патрик оказывается в тяжелом состоянии, рядом с ним остается именно Лисбон. Их близость в этот момент уже давно выходит за пределы обычного сотрудничества. И его случайное признание в любви Терезе — это только подтверждает. Другие замечают это раньше них. Лорелей Мартинс, Шон Барлоу и другие персонажи замечают особое отношение Джейна к Лисбон еще тогда, когда сами герои не спешат признаваться даже самим себе в своих чувствах.

В финале шестого сезона Джейн бежит к самолету, на котором Лисбон собирается улететь, и признается ей в любви. Сцена заканчивается их поцелуем.

Сам Бруно Геллер, создатель сериала, в свое время говорил, что зрители могут по-разному воспринимать отношения Джейна и Лисбон. Для кого-то это романтическая история, для кого-то — почти семейная близость. Окончательно все решают сами персонажи и то, как их историю воспринимает аудитория. Поэтому при повторном просмотре стоит обратить внимание не только на момент, когда они наконец становятся парой. Их история началась гораздо раньше.

Финал показывает, насколько изменился Патрик Джейн

Последняя серия "White Orchids" показывает, что произошло с самим Джейном за семь сезонов. Он снова использует образ экстрасенса, чтобы выманить преступника Лазаря. Когда-то именно из-за этой роли погибли его жена и дочь. Теперь Патрик возвращается к ней уже без той одержимости, которая управляла им раньше. Рядом с ним команда, а Лисбон остается частью его жизни.

Есть еще одна деталь, которая хорошо подчеркивает эту перемену. Предлагая Лисбон выйти замуж, Джейн использует старое обручальное кольцо. То самое, которое связано с его прошлым. Он не отбрасывает все, что было раньше, и не делает вид, что трагедии никогда не произошло. Просто его жизнь больше не состоит только из мести. После этого Джейн и Лиссабон женятся на участке, где он планирует построить дом. А уже после свадьбы Лиссабон сообщает ему, что беременна.

В начале сериала Джейн живет прошлым и почти не думает о том, что будет дальше. В финале он получает то, чего так долго не мог себе позволить, — будущее.

Ранее мы писали о том, что "Менталист" вновь привлекает внимание зрителей благодаря Netflix, хотя сериал завершился еще в 2015 году. За семь сезонов история Патрика Джейна несколько раз меняла темп и расставляла новые акценты, но один из сезонов до сих пор выделяют за развитие главной загадки сериала.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Декстер" и "Менталист" показывают криминальные истории совершенно по-разному: один герой сам переступает черту закона, другой помогает полиции раскрывать преступления. Оба имеют оценку выше 8 на IMDb, как и ещё четыре сериала из этой подборки.