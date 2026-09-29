Фінал "Менталіста": 5 моментів, які допомагають зрозуміти сюжет

Фрагмент з серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео

Серіал "Менталіст" цього року знову привернув увагу глядачів. Хтось уперше знайомиться з історією Патріка Джейна, а хтось повертається до серіалу через роки й помічає сцени, які колись не здавалися важливими. У серіалі чимало таких моментів. Автори залишали натяки в діалогах, поведінці героїв і навіть коротких сценах. Під час першого перегляду їх легко пропустити, а під час другого вони вже сприймаються зовсім по-іншому.

Редакція Новини.LIVE розповість про такі сцен більш детально.

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Пілотний епізод пояснює, чому Джейн став таким

До роботи з поліцією Патрік Джейн заробляв на життя як псевдомедіум. Одного разу він заявив по телебаченню, що може описати Червоного Джона — серійного вбивцю, якого тоді безуспішно розшукували. Після цього злочинець помстився Джейну. Він убив його дружину та доньку.

Відтоді все життя Патріка обертається навколо пошуків Червоного Джона. За зовнішньою легкістю, жартами й умінням читати людей ховається людина, яка не може змиритися з власною помилкою.

Тимоті Картер показав, наскільки далеко Джейн готовий зайти

Одна з найважливіших помилок Патріка сталася наприкінці третього сезону. У двосерійному епізоді "Strawberries and Cream" він зустрічає Тімоті Картера. Чоловік заявляє, що саме він Червоний Джон. Джейн вірить йому та стріляє в нього. Згодом з'ясовується, що Картер брехав. Він справді був небезпечним злочинцем і працював на Червоного Джона, але самим убивцею не був.

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Після цієї історії Джейн уже знає, наскільки легко помилитися, коли роками думаєш лише про одну людину. Він отримав відповідь, якої так хотів, але вона виявилася неправдою. Через це справжня зустріч із Червоним Джоном сприймається інакше.

За образом Червоного Джона ховалася людина, яку глядачі бачили раніше

Хто такий Червоний Джон, стає відомо в шостому сезоні. Ним виявляється Томас Макаллістер, шериф округу Напа. Для глядачів це не зовсім нове обличчя. Макаллістер з'явився ще на початку серіалу, у другому епізоді. Тобто майбутнього головного ворога Джейна показали задовго до фінального протистояння.

Саме розкриття особи Червоного Джона свого часу сподобалося не всім фанатам. TVLine звертав увагу на те, що Макаллістер у фінальній зустрічі виявився не таким страшним і холодним, яким його уявляли протягом багатьох сезонів. Він навіть просить Джейна залишити його живим. Але у цьому є своя логіка. У голові Патріка Червоний Джон роками був майже невловимим монстром. Але коли вони нарешті зустрічаються, перед Джейном стоїть не міфічний геній, а звичайна людина.

Історія Джейна та Лісбон почалася задовго до їхнього роману

Стосунки Патріка Джейна й Терези Лісбон стали романтичними лише ближче до кінця серіалу. Але самі почуття між ними не виникли за одну серію. На це є кілька моментів, які під час повторного перегляду помітити значно простіше.

Фінал першого сезону. У серії "Red John's Footsteps" Джейн убиває чоловіка, який міг привести його до Червоного Джона, щоб урятувати Лісбон. Для людини, яка роками жила помстою, це багато про що говорить.

У серії "Red John's Footsteps" Джейн убиває чоловіка, який міг привести його до Червоного Джона, щоб урятувати Лісбон. Для людини, яка роками жила помстою, це багато про що говорить. Ревнощі Джейна. Він не надто спокійно реагує на стосунки Лісбон з іншими чоловіками. Це помітно ще в історії з Волтером Машберном у третьому сезоні. Пізніше Джейн важко переживає її роман із Маркусом Пайком.

Він не надто спокійно реагує на стосунки Лісбон з іншими чоловіками. Це помітно ще в історії з Волтером Машберном у третьому сезоні. Пізніше Джейн важко переживає її роман із Маркусом Пайком. Фінал четвертого сезону. Коли Патрік опиняється у важкому стані, поруч із ним залишається саме Лісбон. Їхня близькість у цей момент уже давно виходить за межі звичайної співпраці. І його випадкове зізнання у коханні Терезі — це тільки підтверджує.

Коли Патрік опиняється у важкому стані, поруч із ним залишається саме Лісбон. Їхня близькість у цей момент уже давно виходить за межі звичайної співпраці. І його випадкове зізнання у коханні Терезі — це тільки підтверджує. Інші бачать це раніше за них. Лорелей Мартінс, Шон Барлоу та інші персонажі помічають особливе ставлення Джейна до Лісбон ще тоді, коли самі герої не поспішають зізнаватися навіть самій собі в своїх почуттях.

У фіналі шостого сезону Джейн біжить до літака, на якому Лісбон збирається полетіти, і зізнається їй у коханні. Сцена закінчується їхнім поцілунком.

Сам Бруно Геллер, творець серіалу, свого часу говорив, що глядачі можуть по-різному сприймати зв'язок Джейна та Лісбон. Для когось це романтична історія, для когось — майже родинна близькість. Остаточно все вирішують самі персонажі та те, як їхню історію сприймає аудиторія. Тому під час повторного перегляду варто дивитися не лише на момент, коли вони нарешті стають парою. Їхня історія почалася значно раніше.

Фінал показує, наскільки змінився Патрік Джейн

Остання серія "White Orchids" показує, що сталося з самим Джейном за сім сезонів. Він знову використовує образ екстрасенса, щоб виманити злочинця Лазаря. Колись саме через цю роль загинули його дружина та донька. Тепер Патрік повертається до неї вже без тієї одержимості, яка керувала ним раніше. Поруч із ним команда, а Лісбон залишається частиною його життя.

Є ще одна деталь, яка добре підкреслює цю зміну. Пропонуючи Лісбон одружитися, Джейн використовує стару обручку. Ту саму, яка пов'язана з його минулим. Він не викидає все, що було раніше, і не робить вигляд, що трагедії ніколи не сталося. Просто його життя більше не складається лише з помсти. Після цього Джейн і Лісбон одружуються на ділянці, де він планує побудувати будинок. А вже після весілля Лісбон повідомляє йому, що вагітна.

На початку серіалу Джейн живе минулим і майже не думає про те, що буде далі. У фіналі він отримує те, чого так довго не міг собі дозволити, — майбутнє.

Раніше ми писали про те, що "Менталіст" знову привертає увагу глядачів через Netflix, хоча серіал завершився ще у 2015 році. За сім сезонів історія Патріка Джейна кілька разів змінювала темп і розставляла нові акценти, але один із сезонів досі виділяють за розвиток головної загадки серіалу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Декстер" і "Менталіст" показують кримінальні історії зовсім по-різному: один герой сам переступає межу закону, інший допомагає поліції розкривати злочини. Обидва мають оцінку понад 8 на IMDb, як і ще чотири серіали з цієї добірки.