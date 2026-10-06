Мультфільми на Netflix: що вже вийшло і що покажуть до кінця 2026

Фрагмент з мультфільму "Стрічкова героїня". Фото: скриншот з відео

На Netflix постійно виходять нові анімаційні фільми. Серед них є стрічки, які цікаво дивитися не тільки дітям. Зокрема, в цьому матеріалі мова піде про три мультфільми для сімейного перегляду: тут є веселі пригоди, незвичайні герої та історії, які можуть захопити й дорослих.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"У чужій шкурі"

Центром сюжету цього мультфільму є Оллі та Айві, які зазвичай опиняються по різні боки. Оллі — маленький лісовий звір, а Айві — великий птах. Вони живуть у Долині й звикли вважати одне одного природними ворогами. Усе змінюється після зустрічі з магічною рослиною. Оллі та Айві несподівано міняються тілами. Тепер кожному доводиться звикати до зовсім іншого життя.

Оллі, який раніше розраховував на швидкість і спритність, має навчитися літати та справлятися з небезпеками в небі. Айві, навпаки, звикає до землі, де вже не можна просто піднятися в повітря, а навколо чекають хижаки. Щоб вибратися з цієї ситуації, колишнім ворогам доведеться діяти разом.

Мультфільм вийшов 7 травня 2026 року.

"Рей Ганн"

Фантастичний кіберпанк-детектив від Брада Берда, режисера "Суперсімейки" та "Рататуя". Прем'єра мультфільму запланована на 10 жовтня 2026 року. Події відбуваються у ретро-футуристичному мегаполісі Метропія. Головний герой — приватний детектив Рей Ганн. Йому доручають розслідувати складну справу про вбивство мультимедійної зірки-іншопланетянки.

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"Стрічкова героїня"

Японський пригодницький мультфільм режисера Юкі Ігарасі вийшов 8 серпня 2026 року. Це сучасна версія класичної манги Осаму Тедзуки "Princess Knight". Головна героїня історії — принцеса Сапфір, якій доводиться захищати новий дім від давнього зла. Колись Сапфір була принцесою Сільверленду, але цього королівства більше немає. Її батьківщина загинула через катастрофу під назвою "Нергал". Сама Сапфір залишилася без усього, що мала.

Після цього дівчина вирушає у мандри й зрештою опиняється в Голдленді. Це чуже для неї королівство, де Сапфір намагається розпочати життя заново. Місцеві жителі ставляться до неї доброзичливо, і з часом дівчина знову починає вірити, що в неї є майбутнє.

Раніше ми писали про те, що до "Щенячого патруля" та "Свинки Пеппи" дитячі канали показували зовсім інших героїв. У 2000-х ці мультфільми можна було регулярно побачити по телевізору, а деякі персонажі настільки запам’яталися, що їх легко впізнати й через роки — хоча нині про самі мультфільми згадують не так часто.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у жовтні українці продовжують дивитися "Джентльменів", але перше місце на Netflix цього разу посів інший серіал — "На схід від Едему". До п’ятірки найпопулярніших також увійшли три нові назви, яких не було серед вересневих лідерів.