До "Щенячого патруля" та "Свинки Пеппи": що дивилися діти раніше

Фрагмент з мультфільму "Балто". Фото: скриншот з відео

Поки сучасні діти дивляться "Щенячий патруль" і "Свинки Пеппи", дорослі можуть згадати зовсім інших героїв. Колись ці мультфільми часто показували по телевізору, а їхніх персонажів знали навіть ті, хто не дуже цікавився мультиками. Сьогодні про деякі з них згадують значно рідше.

Новини.LIVE розповість, про які історії точно варто згадати.

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"Балто"

Мультфільм заснований на реальних подіях, які сталися на Алясці у 1925 році. У містечку Ном почалася епідемія дифтерії. Захворіли переважно діти, а необхідні ліки перебували далеко від міста. Дістатися до Нома було непросто: через сильну заметіль літаки не могли нормально доставити вантаж.

Тоді ліки вирішили повезти собачими упряжками. Їм потрібно було подолати майже тисячу кілометрів у мороз і заметіль. Серед собак був Балто — наполовину хаскі, наполовину вовк. Через своє походження він не дуже вписувався в зграю. Люди теж ставилися до нього насторожено. Але зрештою саме він стає героєм цієї історії.

"Спіріт: Душа прерій"

Спіріт — дикий мустанг, який не хоче жити поруч із людьми. Він народився біля річки Сімаррон і згодом став ватажком табуна. Одного разу кінь побачив уночі світло неподалік і пішов перевірити, що там відбувається. Так Спіріт потрапив до рук військових. Його намагалися приручити, але мустанг не підкорився.

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У таборі він знайомиться з індіанцем Малим Струмком. Хлопець також перебуває в полоні. Коли йому вдається втекти, він випускає коней і забирає Спіріта із собою.Пізніше мустанг зустрічає Грозу — кобилу, до якої прив'язується. З цього його пригоди тільки починаються.

"Земля первісних часів"

У "Землі первісних часів" головний герой — маленький довгошийий динозавр Літтлфут. Він народжується у складний період: через посуху динозаврам бракує їжі та води. Одного разу Літтлфут знайомиться із Серрою — трирогим динозавриком. Вони не одразу знаходять спільну мову, та довго сваритися їм не доводиться.

На Літтлфута нападає тиранозавр. Його мама намагається захистити сина і гине. Майже одразу після цього сильний землетрус розділяє маленького динозавра з родиною. Вийшла душевна історія.

"Принцеса-лебідь"

Мультфільм створений за мотивами історії про Лебедине озеро. Одетт і Дерек знали одне одного ще дітьми. Їхні батьки хотіли одружити їх у майбутньому, адже таким чином два королівства могли стати однією державою.

Спочатку діти не були в захваті від цієї ідеї. Вони часто сперечалися і не поспішали ставати друзями. З роками їхнє ставлення одне до одного змінилося, і між ними з'явилися почуття. Та Одетт не встигає насолодитися своїм щастям. Злий чаклун Ротбарт, якого раніше вигнали з королівства, викрадає дівчину та накладає на неї закляття. Відтоді вдень Одетт має вигляд лебедя, а людиною може стати лише під час повного місяця.

Раніше ми писали про те, що вийшов новий мультфільм "Посіпаки і монстряки". У ньому посіпаки опиняться в Голлівуді 1920-х років і випадково випускають на волю справжніх монстрів. Персонажів українською озвучили Анна Кошмал, Антон Тимошенко та Роман Щербан.

Також Новини.LIVE повідомляли, які нові мультфільми цього року отримали високі оцінки від глядачів і швидко привернули увагу дорослих та дітей. Серед них — дві анімації, яким у мережі поставили максимальні оцінки.