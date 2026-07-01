Мультфільми, що чіпають душу: 3 історії із глибоким змістом

Фрагменти з мультфільму "Душа". Колаж: Новини.LIVE

В наш час особливо цінуються мультфільми, які створені не просто для розваги. Такі, які змушують замислитися над життям, стосунками з близькими та власними мріями.

Новини.LIVE розповість про кращі анімаційні історії зі змістом.

"У чужій шкурі"

Несподіваний випадок назавжди змінює життя двох мешканців казкового світу — маленької лісової тваринки та гордого королівського птаха. Після дивної пригоди вони міняються тілами й опиняються в ситуації, до якої ніхто з них не був готовий.

Тепер колишнім суперникам доведеться навчитися дивитися на світ очима одне одного. На них чекає непроста подорож, повна небезпек, кумедних моментів і відкриттів. За легкою пригодницькою історією ховається важлива думка про взаєморозуміння та вміння приймати тих, хто відрізняється від нас.

"Душа"

Джо Гарднер усе життя мріяв про велику сцену. Він працює вчителем музики, але в глибині душі не полишає надії стати справжнім джазовим музикантом. Коли його бажання нарешті починає здійснюватися, доля готує несподіваний поворот.

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Опинившись у дивному місці, де душі готуються до життя на Землі, Джо знайомиться з душею №22. Вона ніяк не може зрозуміти, для чого існує та що робить людину щасливою. Разом вони вирушають у незвичайну подорож, яка допомагає по-новому подивитися на сенс життя, мрії та щоденні радощі, яких ми часто не помічаємо.

"Коко"

Мігель обожнює музику, хоча в його родині про неї навіть не хочуть чути. Попри всі заборони хлопець продовжує мріяти про сцену та одного дня потрапляє до неймовірного Світу мертвих.

Там він намагається розкрити таємницю своєї родини й дізнатися правду про предків. Під час цієї пригоди на нього чекають нові друзі, несподівані відкриття та випробування, які змінять його погляд на близьких людей. Це тепла й дуже зворушлива історія про пам'ять, сімейні цінності та те, чому важливо берегти зв'язок між поколіннями.

Раніше ми писали про те, на який мультфільм можна піти з дітьми в кіно у липні. Його очікували усі.

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