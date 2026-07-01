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Главная Кино Понравятся и взрослым: 3 мультфильма, трогающие душу

Понравятся и взрослым: 3 мультфильма, трогающие душу

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 19:25
Мультфильмы, трогающие душу: 3 истории с глубоким смыслом
Фрагменты из мультфильма "Душа". Коллаж: Новини.LIVE

В наше время особенно ценятся мультфильмы, созданные не просто для развлечения. Те, которые заставляют задуматься о жизни, отношениях с близкими и собственных мечтах.

Новини.LIVE расскажет о лучших анимационных историях с особым содержанием.

"В чужой шкуре"

Неожиданный случай навсегда меняет жизнь двух обитателей сказочного мира — маленького лесного зверька и гордой королевской птицы. После странного приключения они меняются телами и оказываются в ситуации, к которой никто из них не был готов.

Теперь бывшим соперникам придется научиться смотреть на мир глазами друг друга. Их ждет непростое путешествие, полное опасностей, забавных моментов и открытий. За легкой приключенческой историей скрывается важная мысль о взаимопонимании и умении принимать тех, кто отличается от нас.

"Душа"

Джо Гарднер всю жизнь мечтал о большой сцене. Он работает учителем музыки, но в глубине души не теряет надежды стать настоящим джазовым музыкантом. Когда его желание наконец начинает сбываться, судьба готовит неожиданный поворот.

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Оказавшись в странном месте, где души готовятся к жизни на Земле, Джо знакомится с душой №22. Она никак не может понять, для чего существует и что делает человека счастливым. Вместе они отправляются в необычное путешествие, которое помогает по-новому взглянуть на смысл жизни, мечты и повседневные радости, которые мы часто не замечаем.

"Коко"

Мигель обожает музыку, хотя в его семье о ней даже слышать не хотят. Несмотря на все запреты, парень продолжает мечтать о сцене и однажды попадает в невероятный Мир мертвых.

Там он пытается раскрыть тайну своей семьи и узнать правду о предках. В ходе этого приключения его ждут новые друзья, неожиданные открытия и испытания, которые изменят его взгляд на близких людей. Это теплая и очень трогательная история о памяти, семейных ценностях и о том, почему важно беречь связь между поколениями.

Ранее мы писали о том, на какой мультфильм можно пойти с детьми в кино в июле. Его ждали все.

Также Новини.LIVE сообщали об очень хороших историях от Disney. Будет чем занять детей вечером.

мультфильмы подборка анимационный фильм
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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