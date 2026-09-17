До "Щенячего патруля" и "Свинки Пеппы": что смотрели дети раньше

Фрагмент из мультфильма "Балто". Фото: скриншот из видео

Пока современные дети смотрят "Щенячий патруль" и "Свинку Пеппу", взрослые могут вспомнить совсем других героев. Когда-то эти мультфильмы часто показывали по телевизору, а их персонажей знали даже те, кто не особо интересовался мультфильмами. Сегодня о некоторых из них вспоминают гораздо реже.

Новини.LIVE расскажет, о каких историях точно стоит вспомнить.

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"Балто"

Мультфильм основан на реальных событиях, произошедших на Аляске в 1925 году. В городке Ном началась эпидемия дифтерии. Заболели преимущественно дети, а необходимые лекарства находились далеко от города. Добраться до Нома было непросто: из-за сильной метели самолеты не могли нормально доставить груз.

Тогда лекарства решили доставить на собачьих упряжках. Им предстояло преодолеть почти тысячу километров в мороз и метель. Среди собак был Балто — наполовину хаски, наполовину волк. Из-за своего происхождения он не очень вписывался в стаю. Люди тоже относились к нему настороженно. Но в конце концов именно он становится героем этой истории.

"Спирит: Душа прерий"

Спирит — дикий мустанг, который не хочет жить рядом с людьми. Он родился у реки Симаррон и со временем стал вожаком стада. Однажды ночью лошадь увидела свет неподалеку и пошла проверить, что там происходит. Так Спирит попал в руки военных. Его пытались приручить, но мустанг не подчинился.

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В лагере он знакомится с индейцем Малым Ручьем. Парень также находится в плену. Когда ему удается сбежать, он выпускает лошадей и забирает Спирита с собой. Позже мустанг встречает Грозу — кобылу, к которой привязывается. С этого момента его приключения только начинаются.

"Земля первобытных времен"

В "Земле первобытных времен" главный герой — маленький длинношеий динозавр Литтлфут. Он рождается в сложный период: из-за засухи динозаврам не хватает еды и воды. Однажды Литтлфут знакомится с Серрой — трерогим динозавриком. Они не сразу находят общий язык, но долго ссориться им не приходится.

На Литтлфута нападает тираннозавр. Его мама пытается защитить сына и гибнет. Почти сразу после этого сильное землетрясение разлучает маленького динозавра с семьей. Получилась душевная история.

"Принцесса-лебедь"

Мультфильм создан по мотивам истории о "Лебедином озере". Одетт и Дерек знали друг друга еще в детстве. Их родители хотели поженить их в будущем, ведь таким образом два королевства могли бы объединиться в одно государство.

Сначала дети не были в восторге от этой идеи. Они часто спорили и не спешили становиться друзьями. С годами их отношение друг к другу изменилось, и между ними зародились чувства. Но Одетт не успевает насладиться своим счастьем. Злой колдун Ротбарт, которого ранее изгнали из королевства, похищает девушку и накладывает на нее заклятие. С тех пор днем Одетт принимает облик лебедя, а человеком может стать только во время полнолуния.

Ранее мы писали о том, что вышел новый мультфильм "Приспешники и монстры". В нем приспешники попадают в Голливуд 1920-х годов и случайно выпускают на свободу настоящих монстров. Персонажей на украинском языке озвучили Анна Кошмал, Антон Тимошенко и Роман Щербан.

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