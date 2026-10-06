Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Новые мультфильмы на Netflix: 3 анимационных новинки для всей семьи

Новые мультфильмы на Netflix: 3 анимационных новинки для всей семьи

Ua ru
6 октября 2026 19:56
Мультфильмы на Netflix: что уже вышло и что покажут до конца 2026 года
Фрагмент из мультфильма "Героиня с лентой". Фото: скриншот из видео

На Netflix постоянно появляются новые анимационные фильмы. Среди них есть фильмы, которые интересно смотреть не только детям. В частности, в этой статье речь пойдет о трех мультфильмах для семейного просмотра: здесь есть веселые приключения, необычные герои и истории, которые могут увлечь и взрослых.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Реклама

"В чужой шкуре"

В центре сюжета этого мультфильмаОлли и Айви, которые обычно оказываются по разные стороны. Олли — маленький лесной зверь, а Айви — большая птица. Они живут в Долине и привыкли считать друг друга естественными врагами. Все меняется после встречи с волшебным растением. Олли и Айви неожиданно меняются телами. Теперь каждому приходится привыкать к совершенно другой жизни.

Олли, который раньше полагался на скорость и ловкость, должен научиться летать и справляться с опасностями в небе. Айви, напротив, привыкает к земле, где уже нельзя просто взлететь в воздух, а вокруг поджидают хищники. Чтобы выбраться из этой ситуации, бывшим врагам придется действовать вместе.

  • Мультфильм вышел 7 мая 2026 года.

"Рэй Ганн"

Фантастический киберпанк-детектив от Брэда Берда, режиссера "Суперсемейки" и "Рататуя". Премьера мультфильма запланирована на 10 октября 2026 года. События разворачиваются в ретро-футуристическом мегаполисе Метропия. Главный герой — частный детектив Рэй Ганн. Ему поручают расследовать сложное дело об убийстве мультимедийной звезды-инопланетянки.

Читайте также:

"Героиня с лентой"

Японский приключенческий мультфильм режиссера Юки Игараси вышел 8 августа 2026 года. Это современная версия классической манги Осаму Тедзуки "Princess Knight". Главная героиня истории — принцесса Сапфир, которой приходится защищать свой новый дом от древнего зла. Когда-то Сапфир была принцессой Сильверленда, но этого королевства больше нет. Ее родина погибла из-за катастрофы под названием "Нергал". Сама Сапфир осталась без всего, что у нее было.

После этого девушка отправляется в путешествие и в конце концов оказывается в Голдленде. Это чуждое для нее королевство, где Сапфир пытается начать жизнь заново. Местные жители относятся к ней доброжелательно, и со временем девушка снова начинает верить, что у нее есть будущее.

Ранее мы писали о том, что до "Щенячьего патруля" и "Свинки Пеппы" детские каналы показывали совсем других героев. В 2000-х эти мультфильмы можно было регулярно увидеть по телевизору, а некоторые персонажи настолько запомнились, что их легко узнать и спустя годы — хотя сейчас о самих мультфильмах вспоминают не так часто.

Также Новини.LIVE сообщали, что в октябре украинцы продолжают смотреть "Джентльменов", но первое место на Netflix на этот раз занял другой сериал — "К востоку от Эдема". В пятерку самых популярных также вошли три новых названия, которых не было среди сентябрьских лидеров.

Netflix мультфильмы анимационный фильм что посмотреть вечером
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации