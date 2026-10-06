Мультфильмы на Netflix: что уже вышло и что покажут до конца 2026 года

Фрагмент из мультфильма "Героиня с лентой". Фото: скриншот из видео

На Netflix постоянно появляются новые анимационные фильмы. Среди них есть фильмы, которые интересно смотреть не только детям. В частности, в этой статье речь пойдет о трех мультфильмах для семейного просмотра: здесь есть веселые приключения, необычные герои и истории, которые могут увлечь и взрослых.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"В чужой шкуре"

В центре сюжета этого мультфильма — Олли и Айви, которые обычно оказываются по разные стороны. Олли — маленький лесной зверь, а Айви — большая птица. Они живут в Долине и привыкли считать друг друга естественными врагами. Все меняется после встречи с волшебным растением. Олли и Айви неожиданно меняются телами. Теперь каждому приходится привыкать к совершенно другой жизни.

Олли, который раньше полагался на скорость и ловкость, должен научиться летать и справляться с опасностями в небе. Айви, напротив, привыкает к земле, где уже нельзя просто взлететь в воздух, а вокруг поджидают хищники. Чтобы выбраться из этой ситуации, бывшим врагам придется действовать вместе.

Мультфильм вышел 7 мая 2026 года.

"Рэй Ганн"

Фантастический киберпанк-детектив от Брэда Берда, режиссера "Суперсемейки" и "Рататуя". Премьера мультфильма запланирована на 10 октября 2026 года. События разворачиваются в ретро-футуристическом мегаполисе Метропия. Главный герой — частный детектив Рэй Ганн. Ему поручают расследовать сложное дело об убийстве мультимедийной звезды-инопланетянки.

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"Героиня с лентой"

Японский приключенческий мультфильм режиссера Юки Игараси вышел 8 августа 2026 года. Это современная версия классической манги Осаму Тедзуки "Princess Knight". Главная героиня истории — принцесса Сапфир, которой приходится защищать свой новый дом от древнего зла. Когда-то Сапфир была принцессой Сильверленда, но этого королевства больше нет. Ее родина погибла из-за катастрофы под названием "Нергал". Сама Сапфир осталась без всего, что у нее было.

После этого девушка отправляется в путешествие и в конце концов оказывается в Голдленде. Это чуждое для нее королевство, где Сапфир пытается начать жизнь заново. Местные жители относятся к ней доброжелательно, и со временем девушка снова начинает верить, что у нее есть будущее.

Ранее мы писали о том, что до "Щенячьего патруля" и "Свинки Пеппы" детские каналы показывали совсем других героев. В 2000-х эти мультфильмы можно было регулярно увидеть по телевизору, а некоторые персонажи настолько запомнились, что их легко узнать и спустя годы — хотя сейчас о самих мультфильмах вспоминают не так часто.

Также Новини.LIVE сообщали, что в октябре украинцы продолжают смотреть "Джентльменов", но первое место на Netflix на этот раз занял другой сериал — "К востоку от Эдема". В пятерку самых популярных также вошли три новых названия, которых не было среди сентябрьских лидеров.