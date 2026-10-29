2 самых популярных комедийных сериала на Netflix: что посмотреть

Фрагмент из сериала "Метод Комински". Фото: скриншот из видео

С комедиями есть одна проблема: одна удачная шутка не гарантирует, что сериал будет интересным. Первая серия может развлечь, а уже через несколько эпизодов становится ясно, что авторы исчерпали все шутки. Однако у Netflix есть два сериала, где этого не происходит: юмор здесь не заменяет сюжет, а помогает рассказать истории, которые хочется досмотреть до конца.

Новини.LIVE готов назвать названия этих сериалов.

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"Метод Комински"

Это история о двух друзьях, которые давно перестали быть молодыми, но пока не собираются вести себя соответственно своему возрасту. Сэнди Комински— бывший актер, который теперь зарабатывает на жизнь преподаванием актерского мастерства. Его друг Норман Ньюлендер работает агентом и после смерти жены пытается понять, как теперь жить дальше.

Сериал не делает вид, что старость — это бесконечная череда мудрых мыслей о жизни. Герои ссорятся, влюбляются, ревнуют, ошибаются и порой ведут себя так, что их трудно назвать образцами рассудительности. Юмор здесь часто рождается из вполне обычных ситуаций: проблем со здоровьем, неудачных свиданий, работы, денег и попыток оставаться нужным в мире, который постепенно меняется.

"Девушки из Дерри"

Совершенно иной настрой дарит британский комедийный сериал "Девушки из Дерри". События происходят в Северной Ирландии 1990-х годов, на фоне конфликта, который тогда определял повседневную жизнь города. Но главные героини заняты совсем не тем, чтобы постоянно говорить о политике.

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Эрин живет с семьей и вместе с подругами пытается пережить подростковый возраст, школу, первые симпатии и бесконечные семейные проблемы. Вокруг могут быть досмотры, взрывы и политические новости, а девушки все равно больше всего переживают о том, кто что сказал, куда их пустят родители и как не опозориться перед друзьями.

В этом и заключается особенность сериала. Он не превращает сложный исторический период в декорацию для тяжелой драмы, но и не игнорирует то, что происходит вокруг героинь. Крупные события остаются где-то рядом, пока Эрин и ее друзья решают свои, по их мнению, гораздо более важные проблемы.

Ранее мы писали о том, что на Netflix вышли три новых мультфильма, которые подойдут для совместного просмотра с детьми. В их числе приключенческая история, комедия с необычными героями и анимация, в которой найдется сюжет и для взрослых.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Netflix вышли два новых триллера с пометкой 18+, но по сюжету они совершенно разные. "Законы роя" рассказывают о семейных тайнах и возвращении дочери, а "Решение проблемы" — о бывших агентах ЦРУ, которые отправляются в Тегеран на опасную миссию.