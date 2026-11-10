Фрагмент из фильма "Дамбо". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Выбрать фильм, который понравится и детям, и взрослым, не всегда просто. Детям хочется приключений и забавных героев, а взрослым — сюжета, за которым интересно следить, а не просто ждать завершения. Мы подготовили подборку фильмов, с которыми семейный вечер точно не пройдет скучно.

Новини.LIVE расскажет, что можно посмотреть этим вечером всей семьёй.

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"Тайные миры волшебного дерева" (2026)

Жизнь семьи Томпсонов меняется, когда отец Тим теряет работу. Вместе с женой Полли и тремя детьми он покидает Лондон и переезжает в старый дом в английской глубинке. Для взрослых это шанс начать все сначала, а для детей — не слишком приятная перемена. Вместо привычной городской жизни теперь вокруг только сельские пейзажи и тишина. Но вскоре малыши находят неподалеку огромное дерево, которое скрывает нечто невероятное.

На его верхушке живут удивительные существа, а за каждым поворотом путешественников ждет новый волшебный мир. Дети знакомятся с Луноликим, Шелковинкой, Дамой Вошалот и Человеком-Кастрюлей. У каждого из них свой характер, а приключения то и дело заносят компанию в самые неожиданные места.

"Книжные приключения" (2024)

Карлу Коллгоффу 70 лет. Он работает в небольшом книжном магазине немецкого городка и давно привык к тихой, размеренной жизни. После работы мужчина разносит книги постоянным покупателям. Причем не наугад: Карл хорошо знает, кто что любит читать, и для каждого подбирает что-то особенное. Кажется, он знает своих клиентов гораздо лучше, чем они его.

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Однажды к его привычным прогулкам присоединяется девятилетняя Шаша. Девочка не слишком беспокоится о том, что Карл любит тишину и не привык к компании. Она расспрашивает его обо всем на свете, вмешивается в привычный распорядок и постепенно становится его подругой. За ее непосредственностью скрывается собственная боль: Шаша переживает утрату матери и не находит общего языка со сверстниками. Их дружба меняет обоих, а обычная разнос книг превращается в совместное приключение.

"Ночь в музее" (2006)

Ларри Дейли устраивается ночным охранником в Музей естествознания. Он рассчитывает на спокойную работу, где нужно лишь следить за порядком. Но уже первая ночь заставляет его пересмотреть свои представления о музейной службе. Оказывается, после захода солнца экспонаты оживают: скелет тираннозавра носится по коридорам, ковбои выясняют отношения с римскими легионерами, а восковая фигура Теодора Рузвельта ведет себя совсем как живой человек.

Теперь Ларри предстоит как-то справиться со всей этой компанией и не дать музейным обитателям наделать бед. И это оказывается гораздо сложнее, чем казалось во время собеседования. Зрителей ждут забавные споры, неожиданные приключения и немало моментов, над которыми посмеются и дети, и родители. К тому же фильм напоминает, что за музейными витринами может скрываться гораздо более интересный мир, чем мы привыкли думать.

"Дамбо" (2019)

Из-за больших ушей маленький слоненок Дамбо постоянно становится мишенью для шуток в цирке. Остальные не видят в нем ничего необычного, пока однажды не выясняется, что он умеет летать. Такая способность быстро привлекает внимание владельца развлекательного комплекса В. А. Вандевера. Он видит в Дамбо возможность заработать немалые деньги и сделать свое шоу еще более популярным.

Однако за красивыми обещаниями скрывается желание использовать слоненка ради собственной выгоды. Дети Голта Фарриера, Милли и Джо, привязываются к Дамбо и не хотят мириться с таким отношением к нему. Вместе с отцом они пытаются помочь новому другу. В этой версии знакомой сказки есть и цирковые чудеса, и опасные ситуации, и трогательные моменты. А еще она напоминает: то, из-за чего тебя считают странным, иногда может стать твоим самым большим преимуществом.

Ранее мы писали о том, что не все комедии заставляют только смеяться — некоторые еще и напоминают о собственной жизни. "Четыре времени года" на Netflix сочетает забавные ситуации с непростыми моментами в отношениях и дружбе. Это история, в которой юмор не мешает говорить о важных вещах.

Также Новини.LIVE сообщали, какие новые мультфильмы будет интересно смотреть всей семьей. Речь идет о двух новых анимационных фильмах, которые уже получили от зрителей максимальные оценки — 10 из 10.