Дакота Джонсон у фільмі "Переконання". Фото: скриншот з відео, YouTube

Коли згадують Джейн Остін, перед очима зазвичай постають бали, пишні сукні, сімейні інтриги та розмови про вдале заміжжя. Та режисери не завжди готові відтворювати знайомі історії за всіма правилами костюмованої мелодрами. Одні переносять героїв у незвичні обставини, інші додають їм іронії та характерів, які точно здивували б саму письменницю.

Про це пише Новини.LIVE.

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"Переконання" (2022)

Енн Елліот колись відмовилася від чоловіка, якого кохала, прислухавшись до порад рідних. Капітан Фредерік Вентворт не мав ані статків, ані високого становища в суспільстві, тому родина переконала дівчину, що він їй не пара. Минуло вісім років, і колишні закохані знову зустрічаються. Тепер Вентворт досяг успіху, а Енн дедалі частіше думає про те, чи не припустилася тоді найбільшої помилки у своєму житті.

Екранізація Netflix із Дакотою Джонсон помітно відрізняється від звичних костюмованих драм. Енн тут не мовчазна героїня, яка лише сумно спостерігає за подіями: вона жартує, іронізує над оточенням і навіть часом звертається безпосередньо до глядачів. Такий підхід зробив фільм доволі суперечливим серед шанувальників Остін. Проте тим, хто хоче побачити знайому історію кохання з іншим настроєм, варто дати йому шанс.

"Гордість і упередження і зомбі"

Що буде, якщо додати до історії про п'ятьох сестер Беннет не лише шлюбні клопоти, а й армію живих мерців? Сюжет стрічки натхненний романом Сета Ґрем-Сміта — незвичним переосмисленням класичного твору Джейн Остін "Гордість і упередження" (1813). Англія XIX століття потерпає від зомбі-апокаліпсису, а сестри Беннет замість того, щоб зосередитися виключно на пошуку чоловіків, опановують бойові мистецтва та вправно володіють зброєю. Знайомі персонажі залишилися на місці, але тепер їхні романтичні пригоди супроводжуються сутичками з мерцями.

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Цікаво спостерігати за тим, як класичні правила світського життя сусідять із кривавими битвами. Фільм не претендує на точне відтворення роману Остін, зате пропонує незвичну розвагу для тих, кому подобаються чорний гумор, історичні декорації та фантастика.

"Емма" (2020)

Емма Вудгауз переконана, що добре знає людей і чудово розуміє, кому з ким варто бути разом. Маючи достатньо вільного часу та неабияку впевненість у власній проникливості, дівчина береться влаштовувати особисте життя знайомих.

У фільмі з Анею Тейлор-Джой головна героїня постає не ідеальною панянкою, а самовпевненою молодою жінкою, яка часом не помічає власних помилок. Її втручання в чужі справи обертається кумедними непорозуміннями, образами та несподіваними відкриттями. І лише коли Емма починає розбиратися у власних почуттях, стає зрозуміло, що давати поради іншим набагато простіше, ніж наважитися на щирість із собою.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році на екранах очікуються фільми за мотивами відомих романів, книжкових бестселерів і творів, які давно стали класикою. Ці екранізації заслуговують на увагу та здатні здивувати навіть тих, хто вже знає сюжет.

Також Новини.LIVE повідомляли, що далеко не всі фільми, які змушують плакати, побудовані на трагічних подіях. З тих стрічок, які залишають по собі неоднозначні емоції, варто виділити "Зелена миля", "1+1" та "У гонитві за щастям" — три дуже різні історії, до яких хочеться повертатися навіть тоді, коли добре пам’ятаєш їхні фінали.