Фрагмент з фільму "Сутінки". Фото: скриншот з відео, YouTube

Фанати "Сутінків" знову зможуть повернутися до історії Белли Свон та Едварда Каллена, але цього разу побачать її очима вампіра. Netflix замовив одразу два сезони анімаційного серіалу "Сонце опівночі" за романом Стефані Маєр. Проєкт розрахований на дорослу аудиторію, а сама письменниця бере участь у його створенні.

Новини.LIVE розповість про це детальніше з посиланням на слова голови Lionsgate Television Group Кевін Беггс під час презентації фінансових результатів компанії.

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Про що розповість "Сонце опівночі"

За основу майбутнього серіалу взяли однойменну книжку Стефані Маєр, яка побачила світ у 2020 році. Вона повертає читачів до подій першої частини "Сутінків", однак пропонує поглянути на них з іншого боку. Якщо в оригінальній історії Белла поступово відкривала для себе світ вампірів, то тепер у центрі уваги опиниться Едвард.

Для тих, хто давно читав роман або дивився фільми, знайомі події можуть відкритися зовсім інакше. Едвард не просто закохується в Беллу, а постійно намагається контролювати власні думки, бажання та небезпечну для дівчини природу. Саме його внутрішні переживання становлять важливу частину книжки, тому анімаційна адаптація матиме можливість показати те, чого глядачі не бачили в попередніх фільмах.

Netflix повідомив про розробку серіалу ще у вересні 2024 року. Тепер стало відомо, що платформа замовила два сезони. Нагадаємо, у п'яти фільмах саги ролі Белли та Едварда виконали Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон. Чи з'являться актори в новому проєкті хоча б як запрошені голоси, поки невідомо.

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Хто працює над проєктом і коли прем'єра

Шоуранеркою серіалу стала Сінейд Дейлі, відома роботою над "Скажи мені брехню" та "Ходячими мерцями: Світ поза межами". Режисуру довірили Лінн Ванг. До команди виконавчих продюсерів увійшла сама Стефані Маєр, а також Марті Боуен і Вік Годфрі, які працювали над оригінальною кіносагою.

Точну дату виходу Netflix поки не оголосив. За інформацією What’s on Netflix, виробництво та запис голосів у Лос-Анджелесі планували продовжувати до травня 2027 року. Тому видання припускає, що прем'єра може відбутися наприкінці 2027-го або вже у 2028 році. Поки залишається відкритим і питання, як саме автори розподілять книжковий сюжет між двома сезонами. Утім, для історії, яку свого часу переважно сприймали через переживання Белли, це нагода нарешті приділити більше уваги самому Едварду.

Раніше ми писали про те, що після "Сутінків" можна знову зануритися у ще один світ перевертнів, загадкових істот і небезпечних таємниць. Варто звернути увагу на серіал "Вовченя". Там головний герой — Скотт Маккол, чиє звичайне підліткове життя змінюється після дивного укусу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що колись Белла Свон закохалася у вампіра й зробила надприродне кохання справжнім кінофеноменом. Після "Сутінків" з’явилося чимало фільмів, схожих за тематикою. Деякі з них цілком можуть сподобатися тим, хто досі сумує за історією Едварда та Белли.