Герой фільму Ренфілд. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Кіно про вампірів давно не обмежується темними замками, трунами та полюванням на людей. У таких фільмах все частіше знаходиться місце чорному гумору, любовним драмам, науковій фантастиці й навіть розмовам про токсичні стосунки. Одні з них лякають жорстокістю нічних мисливців, інші змушують замислитися, чи справді вічне життя може бути подарунком

Новини.LIVE розповість про чотири стрічки, у яких знайомий образ вампіра розкривається з несподіваного боку.

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"Ренфілд"

Що було б, якби багаторічний помічник Дракули одного дня вирішив звільнитися? Саме з такої незвичайної ситуації починається історія комедійного горору "Ренфілд". Головний герой десятиліттями служив графу, знаходив для нього жертв і виконував будь-які забаганки. Проте життя поруч із безжальним господарем остаточно його виснажило. Переїхавши до Нового Орлеана, Ренфілд намагається вирватися із залежних стосунків і навіть відвідує групу підтримки. Та Дракула не збирається так просто відпускати свого помічника.

Ситуація ускладнюється знайомством із детективкою Ребеккою, яка протистоїть місцевому злочинному угрупованню. Фільм із Ніколасом Голтом і Ніколасом Кейджем цікавий не лише вампірськими розбірками. Тут чимало чорного гумору, абсурдних ситуацій і доволі впізнаваних проблем із особистими кордонами.

"Воїни світла"

У фільмі показано світ, у якому вампіри більше не ховаються від людей, а навпаки — стали більшістю населення. Саме таку незвичну картину показує фантастичний фільм "Воїни світла".

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За сюжетом, у 2019 році людство переживає масштабну епідемію, яка перетворює людей на вампірів. Ті, хто залишився людьми, змушені переховуватися, адже їхня кров стала дефіцитним ресурсом. Водночас новому суспільству теж загрожує небезпека: без достатньої кількості крові вампіри втрачають здатність нормально існувати.

Головний герой Едвард Далтон працює гематологом і намагається створити замінник людської крові. Однак його дослідження набувають нового значення після зустрічі з групою людей, які можуть змінити майбутнє обох видів. Стрічка пропонує незвичний погляд на вампірську міфологію, де справжньою проблемою стає не полювання на чудовиськ, а боротьба за виживання.

"Остання подорож Деметри"

Сюжет розгортається наприкінці XIX століття. Вітрильник "Деметра" вирушає з Румунії до Англії з таємничим вантажем на борту. Команда поступово помічає дивні зникнення, загиблих тварин та інші тривожні знаки. Незабаром стає зрозуміло, що на судні перебуває хтось іще. Особливість стрічки в тому, що вона зосереджується на одному епізоді з історії Дракули — його морській подорожі до Англії.

"Хронос"

У фільмі Гільєрмо дель Торо "Хронос" усе починається з незвичайного механізму, який обіцяє своєму власникові вічне життя. Ще у XVI столітті алхімік створює пристрій, здатний підтримувати молодість і дарувати безсмертя. Через кілька століть загадковий механізм потрапляє до рук антиквара Хесуса Грісса. Чоловік швидко дізнається, що за можливість жити вічно доведеться платити: пристрій змінює його тіло, а нове існування вимагає регулярного споживання людської крові.

Таємниця "Хроноса" привертає увагу інших людей, які теж хочуть отримати безсмертя. Серед них — багатий і смертельно хворий Дітер де ла Гвардія. На відміну від багатьох вампірських горорів, ця стрічка робить акцент не на кількості жертв, а на страху старіння, жадобі вічного життя та ціні, яку людина готова за нього заплатити.

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