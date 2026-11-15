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Главная Кино Не только "Сумерки": лучшие фильмы о вампирах всех времен

Не только "Сумерки": лучшие фильмы о вампирах всех времен

Ua ru
15 ноября 2026 04:38
От ужасов до кровавых триллеров: лучшие фильмы о вампирах Новини.LIVE
Герой фильма Ренфилд. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Кино о вампирах уже давно не ограничивается мрачными замками, гробами и охотой на людей. В таких фильмах все чаще находит место черный юмор, любовные драмы, научная фантастика и даже разговоры о токсичных отношениях. Одни из них пугают жестокостью ночных охотников, другие заставляют задуматься, действительно ли вечная жизнь может быть подарком

Новини.LIVE расскажет о четырех фильмах, в которых привычный образ вампира раскрывается с неожиданной стороны.

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"Ренфилд"

Что было бы, если бы многолетний помощник Дракулы однажды решил уволиться? Именно с такой необычной ситуации начинается история комедийного хоррора "Ренфилд". Главный герой десятилетиями служил графу, находил для него жертв и выполнял любые прихоти. Однако жизнь рядом с безжалостным хозяином окончательно его измотала. Переехав в Новый Орлеан, Ренфилд пытается вырваться из зависимых отношений и даже посещает группу поддержки. Но Дракула не собирается так просто отпускать своего помощника.

Ситуация осложняется знакомством с детективом Ребеккой, которая противостоит местной преступной группировке. Фильм с Николасом Холтом и Николасом Кейджем интересен не только вампирскими разборками. Здесь немало черного юмора, абсурдных ситуаций и довольно знакомых проблем с личными границами.

"Воины света"

В фильме показан мир, в котором вампиры больше не скрываются от людей, а наоборот — стали большинством населения. Именно такую необычную картину показывает фантастический фильм "Воины света".

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По сюжету, в 2019 году человечество переживает масштабную эпидемию, которая превращает людей в вампиров. Те, кто остался людьми, вынуждены скрываться, ведь их кровь стала дефицитным ресурсом. В то же время новому обществу тоже грозит опасность: без достаточного количества крови вампиры теряют способность нормально существовать.

Главный герой Эдвард Далтон работает гематологом и пытается создать заменитель человеческой крови. Однако его исследования приобретают новое значение после встречи с группой людей, которые могут изменить будущее обоих видов. Фильм предлагает необычный взгляд на вампирскую мифологию, где настоящей проблемой становится не охота на чудовищ, а борьба за выживание.

"Последнее путешествие Деметры"

Сюжет разворачивается в конце XIX века. Парусник "Деметра" отправляется из Румынии в Англию с таинственным грузом на борту. Экипаж постепенно замечает странные исчезновения, погибших животных и другие тревожные признаки. Вскоре становится ясно, что на судне находится кто-то еще. Особенность фильма в том, что он сосредоточен на одном эпизоде из истории Дракулы — его морском путешествии в Англию.

 

"Хронос"

В фильме Гильермо дель Торо "Хронос" все начинается с необычного механизма, обещающего своему владельцу вечную жизнь. Еще в XVI веке алхимик создает устройство, способное поддерживать молодость и дарить бессмертие. Спустя несколько веков загадочный механизм попадает в руки антиквара Хесуса Грисса. Мужчина быстро узнает, что за возможность жить вечно придется платить: устройство изменяет его тело, а новое существование требует регулярного потребления человеческой крови.

Тайна "Хроноса" привлекает внимание других людей, которые тоже хотят обрести бессмертие. Среди них — богатый и смертельно больной Дитер де ла Гвардия. В отличие от многих вампирских хорроров, эта картина делает акцент не на количестве жертв, а на страхе старения, жажде вечной жизни и цене, которую человек готов за нее заплатить.

Ранее мы писали о том, какие фильмы стоит посмотреть тем, кому нравятся истории в духе "Сумерек". Здесь есть романтика, мистика, загадочные персонажи и чувства, выходящие за пределы обычной человеческой жизни.

Также Новини.LIVE сообщали о сериалах в жанре фантастики, в которых герои могут оказаться в другой эпохе, изменить прошлое или случайно застрять во временной петле. Путешествия во времени здесь становятся поводом как для опасных приключений, так и для романтических историй.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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