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Главная Кино 4 фантастических фильма, которые переносят в совершенно другие миры

4 фантастических фильма, которые переносят в совершенно другие миры

Ua ru
22 сентября 2026 14:51
От "Интерстеллара" до "Прибытия": 4 культовых фильма в жанре фантастики
Фрагмент из фильма "Бегущий по лезвию 2049". Фото: скриншот из видео

Кино в жанре фантастики бывает самым разным: о космических путешествиях, пришельцах или мире, в котором люди уже научились создавать искусственных людей. Но некоторые фильмы запоминаются не только благодаря необычному сюжету. "Интерстеллар", "Начало", "Бегущий по лезвию 2049" и "Прибытие" в свое время показали фантастику с разных сторон. В каждой из этих историй есть свои достоинства, о которых стоит упомянуть.

Новини.LIVE готовы рассказать о четырех фантастических фильмах, которые стоит посмотреть даже спустя годы после премьеры.

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"Интерстеллар" / Interstellar (2014)

Земля больше не может нормально прокормить человечество. Засухи уничтожают поля, песчаные бури становятся привычным явлением, а запасов еды становится все меньше. Ученые ищут другую планету, на которой люди могли бы начать новую жизнь. Бывший пилот Купер присоединяется к космической экспедиции. Вместе с другими исследователями он отправляется на поиски пригодного для жизни мира. Пока команда находится в космосе, на Земле остаются его дети.

"Начало" / Inception (2010)

Доминик Кобб работает с чужими снами. Он может проникнуть в сознание человека и извлечь оттуда нужную информацию. Эта работа приносит ему деньги, но в то же время не позволяет вернуться к детям, оставшимся в другой стране. Новый клиент предлагает Коббу необычное задание.

На этот раз нужно не извлечь идею из чужого сознания, а наоборот — поместить ее туда так, чтобы человек считал ее своей. Для операции Кобб собирает команду и создает несколько уровней сна. На каждом из них действуют свои правила, а грань между сном и реальностью становится все менее очевидной.

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"Бегущий по лезвию 2049" / Blade Runner 2049 (2017)

В мире будущего люди создают репликантов — искусственных существ, которые внешне почти не отличаются от людей. Полицейский Кей занимается их поиском и уничтожением, если они нарушают правила. Во время очередного расследования он находит информацию, способную изменить отношение общества к репликантам. Поиски приводят Кея к Рику Декарду — бывшему полицейскому, который много лет назад исчез.

Кей пытается выяснить, что произошло в прошлом и почему эта история имеет такое значение для репликантов. В ходе расследования он начинает задавать вопросы и о своей собственной жизни.

"Прибытие" / Arrival (2016)

Над разными частями Земли появляются огромные космические корабли. Люди не понимают, кто прилетел и чего хотят пришельцы. Из-за отсутствия ответов ситуация быстро становится напряженной. К работе с гостями привлекают лингвистку Луизу Бэнкс. Она должна разобраться в языке пришельцев и понять, что именно они пытаются сказать людям.

Луиза вместе с командой ищет способ наладить контакт. Чем больше она узнает о языке пришельцев, тем сильнее меняется ее собственное восприятие времени и событий.

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космос фантастика фильмы лучшие фильмы подборка фильмов
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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