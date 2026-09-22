Від "Інтерстеллара" до "Прибуття": 4 культові фільми в жанрі фантастики

Фрагмент з фільму "Той, хто біжить по лезу 2049". Фото: скриншот з відео

Кіно в жанрі фантастики може бути дуже різним: про космічні подорожі, прибульців або світ, у якому люди вже навчилися створювати штучних людей. Але деякі фільми запам’ятовуються не лише через незвичний сюжет. "Інтерстеллар", "Початок", "Той, хто біжить по лезу 2049" та "Прибуття" свого часу показали фантастику з різних боків. У кожній із цих історій є свої переваги, про які варто згадати.

Новини.LIVE готовий розповісти про чотири фантастичні фільми, які варто переглянути навіть через роки після прем’єри.

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"Інтерстеллар" / Interstellar (2014)

Земля більше не може нормально прогодувати людство. Посухи знищують поля, піщані бурі стають звичним явищем, а запасів їжі дедалі менше. Вчені шукають іншу планету, на якій люди могли б почати нове життя. Колишній пілот Купер приєднується до космічної експедиції. Разом з іншими дослідниками вирушає на пошуки придатного для життя світу. Поки команда перебуває в космосі, на Землі залишаються його діти.

"Початок" / Inception (2010)

Домінік Кобб працює з чужими снами. Він може проникнути у свідомість людини та дістати звідти потрібну інформацію. Ця робота приносить йому гроші, але водночас не дає повернутися до дітей, які залишилися в іншій країні. Новий клієнт пропонує Коббу незвичне завдання.

Цього разу потрібно не забрати ідею з чужої свідомості, а навпаки — помістити її туди так, щоб людина вважала її власною. Для операції Кобб збирає команду та створює кілька рівнів сну. На кожному з них діють свої правила, а межа між сном і реальністю стає дедалі менш очевидною.

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У світі майбутнього люди створюють реплікантів — штучних істот, які зовні майже не відрізняються від людей. Поліцейський Кей займається їх пошуком і знищенням, якщо вони порушують правила. Під час чергового розслідування він знаходить інформацію, здатну змінити ставлення суспільства до реплікантів. Пошуки приводять Кея до Ріка Декарда — колишнього поліцейського, який багато років тому зник.

Кей намагається з’ясувати, що сталося в минулому і чому ця історія має таке значення для реплікантів. У процесі розслідування він починає ставити запитання і про власне життя.

"Прибуття" / Arrival (2016)

Над різними частинами Землі з’являються величезні космічні кораблі. Люди не розуміють, хто прилетів і чого хочуть прибульці. Через відсутність відповідей ситуація швидко стає напруженою. До роботи з гостями залучають лінгвістку Луїзу Бенкс. Вона повинна розібратися в мові прибульців і зрозуміти, що саме вони намагаються сказати людям.

Луїза разом із командою шукає спосіб налагодити контакт. Чим більше вона дізнається про мову прибульців, тим сильніше змінюється її власне сприйняття часу та подій.

Раніше ми писали про те, що серіали про вампірів давно вийшли за межі історій про надприродних істот. "Баффі — винищувачка вампірів", "Щоденники вампіра" та "Первородні" свого часу зібрали велику аудиторію, а їхніх героїв досі згадують шанувальники жанру і на є причини.

Також Новини.LIVE повідомляли, що маленьке містечко в серіалі не завжди означає спокійне життя. За звичайними будинками, тихими вулицями та знайомими між собою мешканцями можуть ховатися злочини, дивні події й небезпечні таємниці. Саме такими є "Ззовні", "Касл-Рок" та ще два серіали.