Фрагмент из фильма "Сумерки". Фото: скриншот из видео, YouTube

Поклонники "Сумерек" снова смогут вернуться к истории Беллы Свон и Эдварда Каллена, но на этот раз увидят ее глазами вампира. Netflix заказал сразу два сезона анимационного сериала "Солнце в полночь" по роману Стефани Майер. Проект рассчитан на взрослую аудиторию, а сама писательница участвует в его создании.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее со ссылкой на слова главы Lionsgate Television Group Кевина Беггса во время презентации финансовых результатов компании.

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О чем расскажет "Солнце полуночи"

За основу будущего сериала взята одноименная книга Стефани Майер, вышедшая в свет в 2020 году. Она возвращает читателей к событиям первой части "Сумерек", однако предлагает взглянуть на них с другой стороны. Если в оригинальной истории Белла постепенно открывала для себя мир вампиров, то теперь в центре внимания окажется Эдвард.

Для тех, кто давно читал роман или смотрел фильмы, знакомые события могут открыться совсем по-другому. Эдвард не просто влюбляется в Беллу, а постоянно пытается контролировать собственные мысли, желания и опасную для девушки природу. Именно его внутренние переживания составляют важную часть книги, поэтому анимационная адаптация сможет показать то, чего зрители не видели в предыдущих фильмах.

Netflix сообщил о разработке сериала еще в сентябре 2024 года. Теперь стало известно, что платформа заказала два сезона. Напомним, в пяти фильмах саги роли Беллы и Эдварда исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Появятся ли актеры в новом проекте хотя бы в качестве приглашенных голосов, пока неизвестно.

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Кто работает над проектом и когда состоится премьера

Шоураннером сериала стала Синейд Дэйли, известная по работе над "Скажи мне ложь" и "Ходячими мертвецами: Мир за пределами". Режиссуру доверили Линн Ванг. В команду исполнительных продюсеров вошла сама Стефани Майер, а также Марти Боуэн и Вик Годфри, которые работали над оригинальной киносагой.

Точную дату выхода Netflix пока не объявил. По информации What’s on Netflix, производство и запись голосов в Лос-Анджелесе планировалось продолжать до мая 2027 года. Поэтому издание предполагает, что премьера может состояться в конце 2027-го или уже в 2028 году. Пока остается открытым и вопрос, как именно авторы распределят сюжет книги между двумя сезонами. Впрочем, для истории, которую в свое время воспринимали преимущественно через переживания Беллы, это повод наконец уделить больше внимания самому Эдварду.

Ранее мы писали о том, что после "Сумерек" можно снова окунуться в еще один мир оборотней, загадочных существ и опасных тайн. Стоит обратить внимание на сериал "Волчонок". Там главный герой — Скотт Макколл, чья обычная подростковая жизнь меняется после странного укуса.

Также Новини.LIVE сообщали, что когда-то Белла Свон влюбилась в вампира и сделала сверхъестественную любовь настоящим кинофеноменом. После "Сумерек" появилось немало фильмов, похожих по тематике. Некоторые из них вполне могут понравиться тем, кто до сих пор скучает по истории Эдварда и Беллы.