Історія "Бріджертонів" продовжиться: кого покажуть у новому спінофі від Netflix

Сцена з "Бріджертонів". Фото: скриншот з відео

Стало відомо, що Netflix готує ще одну історію у всесвіті "Бріджертонів", цього разу — про молоді роки Вайолет Бріджертон та її майбутнього чоловіка Едмунда. Романтичний мінісеріал розповість, як починалася історія кохання батьків восьми дітей, яких глядачі знають за основним шоу. Тобто новий проєкт дасть змогу побачити знайому родину задовго до подій, які відбуваються в основному серіалі.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на офіційний блог Tudum.

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Чого варто очікувати від нового спінофу про "Бріджертонів"

Проєкт анонсували під час зйомок п'ятого сезону "Бріджертонів" у Лондоні. Цього разу автори вирішили відійти від історій дорослих дітей родини та показати, якими були їхні батьки до народження великої сім'ї.

У центрі сюжету, як і було сказано раніше, опиняться юна Вайолет та віконт Едмунд Бріджертон. Їхні стосунки стануть основою романтичної драми, яка розкриє минуле персонажів, знайомих шанувальникам франшизи. Для глядачів це можливість дізнатися більше про пару, чия історія залишається важливою частиною життя Бріджертонів, хоча в основному серіалі їй не присвячено окремого сезону.

За сценарій відповідатиме Шонда Раймс, яка також стане шоуранеркою та виконавчою продюсеркою. До роботи над проєктом долучиться Ніколас Нардіні. Раймс уже розширювала цей телевізійний всесвіт за допомогою серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів". Той проєкт розповів про молоді роки королеви Шарлотти та її стосунки з королем Георгом III і отримав визнання телевізійної премії "Еммі".

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Що відомо про п'ятий і шостий сезони

Тим часом робота над основним серіалом триває. П'ятий сезон "Бріджертонів" зосередиться на Франчесці Бріджертон, яка після смерті чоловіка несподівано зблизиться з його кузиною Мікаелою. Ця сюжетна лінія стане першою історією одностатевого кохання в серіалі. Netflix також підтвердив створення шостого сезону ще у травні 2025 року. Однак точну дату його прем'єри поки не оголосили.

Новий спіноф розширить історію родини ще на одне покоління назад. Замість чергового роману когось із дітей Бріджертонів глядачі побачать, як починалася історія їхніх батьків. А для тих, хто стежить за сімейними зв'язками та минулим персонажів, це шанс краще зрозуміти, звідки взялася родина, навколо якої побудовано весь серіал.

Дату виходу мінісеріалу, акторський склад і кількість епізодів Netflix поки не розкрив.

Раніше ми писали про серіали Netflix, які виходять восени, а тепер можна подивитися, що обирають українські глядачі на початку жовтня. У рейтингу опинилися історична драма "На схід від Едему", детектив із загадковим убивством на острові, спортивна історія про підлітку та другий сезон "Джентльменів". У списку знайшлося місце і для знайомих назв, і для нових проєктів.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що серіал "Стернова" увійшов до рейтингу найпопулярніших проєктів на Netflix. Тепер стало відомо, що історія Тіган Тао отримає продовження: стримінг уже розпочав роботу над другим сезоном. Понад 16 мільйонів переглядів і популярність у більш ніж 90 країнах допомогли серіалу закріпитися серед помітних прем’єр платформи.