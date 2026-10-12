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Главная Кино Netflix объявил о новом проекте во вселенной "Бриджертонов"

Netflix объявил о новом проекте во вселенной "Бриджертонов"

Ua ru
12 октября 2026 12:15
История "Бриджертонов" продолжится: кого покажут в новом спин-оффе от Netflix
Сцена из сериала «Бриджертоны». Фото: скриншот из видео

Стало известно, что Netflix готовит еще одну историю во вселенной "Бриджертонов", на этот раз — о молодости Вайолет Бриджертон и ее будущего мужа Эдмунда. Романтический мини-сериал расскажет, как начиналась история любви родителей восьмерых детей, которых зрители знают по основному сериалу. То есть новый проект позволит увидеть знакомую семью задолго до событий, происходящих в основном сериале.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на официальный блог Tudum.

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Чего стоит ожидать от нового спин-оффа о "Бриджертонах"

Проект анонсировали во время съемок пятого сезона "Бриджертонов" в Лондоне. На этот раз авторы решили отойти от историй взрослых детей семьи и показать, какими были их родители до рождения большой семьи.

В центре сюжета, как и было сказано ранее, окажутся юная Вайолет и виконт Эдмунд Бриджертон. Их отношения станут основой романтической драмы, которая раскроет прошлое персонажей, знакомых поклонникам франшизы. Для зрителей это возможность узнать больше о паре, чья история остается важной частью жизни Бриджертонов, хотя в основном сериале ей не посвящен отдельный сезон.

За сценарий будет отвечать Шонда Раймс, которая также станет шоураннером и исполнительным продюсером. К работе над проектом присоединится Николас Нардини. Раймс уже расширяла эту телевизионную вселенную с помощью сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов". Этот проект рассказывал о молодости королевы Шарлотты и ее отношениях с королем Георгом III и был отмечен телевизионной премией "Эмми".

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Что известно о пятом и шестом сезонах

Тем временем работа над основным сериалом продолжается. Пятый сезон "Бриджертонов" сосредоточится на Франческе Бриджертон, которая после смерти мужа неожиданно сблизится с его кузиной Микаэлой. Эта сюжетная линия станет первой историей однополой любви в сериале. Netflix также подтвердил создание шестого сезона ещё в мае 2025 года. Однако точную дату его премьеры пока не объявили.

Новый спин-офф расширит историю семьи еще на одно поколение назад. Вместо очередного романа кого-то из детей Бриджертонов зрители увидят, как начиналась история их родителей. А для тех, кто следит за семейными связями и прошлым персонажей, это шанс лучше понять, откуда взялась семья, вокруг которой построен весь сериал.

Дату выхода мини-сериала, актерский состав и количество эпизодов Netflix пока не раскрыл.

Ранее мы писали о сериалах Netflix, которые выходят осенью, а теперь можно посмотреть, что выбирают украинские зрители в начале октября. В рейтинге оказались историческая драма "К востоку от Эдема", детектив с загадочным убийством на острове, спортивная история о подростке и второй сезон "Джентльменов". В списке нашлось место и для знакомых названий, и для новых проектов.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что сериал "Рулевая" вошел в рейтинг самых популярных проектов на Netflix. Теперь стало известно, что история Тиган Тао получит продолжение: стриминговая платформа уже приступила к работе над вторым сезоном. Более 16 миллионов просмотров и популярность в более чем 90 странах помогли сериалу закрепиться среди заметных премьер платформы.

кино сериал Netflix сериал "Бриджертоны" новый сериал
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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