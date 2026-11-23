Фостер. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Любимые сериалы не всегда остаются в прошлом после финальных титров. Одни истории получают продолжение, другие — спин-оффы с новыми персонажами, а некоторые знакомые сюжеты готовятся к перезапуску. В целом, сейчас обсуждаются пять проектов, которые могут вернуть на экраны миры, за которыми зрители в свое время следили с восторгом.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Реклама

Сериалы, которые могут получить продолжение

"Игра престолов" — история Арьи Старк

После финала "Игры престолов" зрители не раз обсуждали, что могло произойти с героями дальше. Одной из возможных историй продолжения стало путешествие Арьи Старк, которая в конце сериала отправилась исследовать земли к западу от Вестероса.

В январе 2026 года появилась информация, что HBO рассматривает идею такого сиквела, а к работе над сценарием может присоединиться Куок Данг Чан. В то же время проект не получил официального заказа, а в сентябре глава HBO Кейси Блойс заявил, что новых сериалов во вселенной "Игры престолов", кроме уже известных проектов, пока не планируется. Поэтому возвращение Арьи остается скорее возможностью, чем подтвержденным продолжением.

Читайте также:

"Очень странные дела" — "Другие миры"

Netflix не спешит прощаться с миром, созданным братьями Дафферами. Новый сериал получил название "Другие миры: Приключение из мира "Очень странные дела"", а его премьера запланирована на 2028 год. На этот раз зрителей перенесут в 1955 год, в городок Марион в штате Невада. События будут происходить задолго до знакомства с Одиннадцатью и ее друзьями, а сюжет расскажет о других загадках и персонажах. За проект отвечают Мэтт и Росс Дафферы вместе со сценаристкой Кейт Трефри. Для тех, кто уже соскучился по атмосфере оригинала, это возможность снова окунуться в знакомую вселенную, но без повторения истории Хокинса.

"Венсдей" — спин-офф о дяде Фестере

Семья Аддамсов может получить еще одну отдельную историю. На этот раз в центре внимания окажется дядя Фестер — эксцентричный родственник Венсдей, которого в сериале Тима Бертона играет Фред Армисен. Актер подтвердил, что работа над отдельным проектом продолжается, еще в сентябре 2025 года во время беседы с Джимми Фэллоном. Подробностей о сюжете пока немного, как и информации о других участниках актерского состава. Однако персонаж Фестера точно имеет потенциал для собственной истории: его эксцентричность и любовь к необычным приключениям могут стать основой отдельной комедийной истории.

"Светлячок" — анимационное продолжение

Культовый научно-фантастический сериал "Светлячок" завершился еще в 2002 году после одного сезона, но его история может получить новую главу. Актер Нейтан Филлион, сыгравший капитана Мела Рейнольдса, в марте 2026 года объявил о разработке анимационного продолжения.

К озвучиванию планируют привлечь и других актеров из оригинального состава. События будут разворачиваться между сериалом и фильмом "Миссия "Серенити"", вышедшим в 2005 году. Впрочем, есть важный нюанс: проект пока ищет платформу или телеканал, который согласится его выпустить. То есть говорить о дате премьеры еще рано.

"Отчаянные домохозяйки" — "Вистерия-лейн"

Еще один повод вспомнить телевизионные хиты прошлых лет — будущий проект "Вистерия-лейн". Это не девятый сезон "Отчаянных домохозяек" и не прямое продолжение приключений Сьюзан, Бри, Линетт и Габриэль. Авторы готовят новое прочтение знакомой концепции.

В центре сюжета будут пять соседок, живущих на улице с тем же названием, что и в культовом сериале. Внешне их жизнь кажется безупречной, но за красивыми домами и приветливыми улыбками скрываются тайны, соперничество и личные драмы. Сценарий пишет Натали Чайдез, а среди исполнительных продюсеров — актриса Керри Вашингтон. Появятся ли в новой истории знакомые лица из оригинального сериала, пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что Netflix вновь напомнил о "Бумажном доме" и заинтриговал зрителей загадочным тизером. В ролике появляются знакомые кадры, но главная подсказка скрывается в финальной фразе о расширении мира ограблений. Похоже, история, которая в свое время стала одним из самых громких хитов платформы, еще не сказала последнего слова.

Также мы сообщали, что почти через восемь лет после премьеры "Первые ласточки" снова окажутся на съемочной площадке. Создатели сериала готовят третий сезон, который продолжит именно первую историю, а не будет развивать сюжет второго сезона. Так что зрители снова увидят знакомых героев — Катю, Федю, Ника, Дена и Леру.