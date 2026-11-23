Фостер. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Улюблені серіали не завжди залишаються в минулому після фінальних титрів. Одні історії отримують продовження, інші — спін-офи з новими персонажами, а деякі знайомі сюжети готують до перезапуску. В цілому, наразі обговорюються п'ять проєктів, які можуть повернути на екрани світи, за якими глядачі свого часу стежили із захопленням.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Серіали, які можуть отримати продовження

"Гра престолів" — історія Ар'ї Старк

Після фіналу "Гри престолів" глядачі не раз обговорювали, що могло статися з героями далі. Однією з можливих історій продовження стала подорож Ар'ї Старк, яка наприкінці серіалу вирушила досліджувати землі на захід від Вестеросу.

У січні 2026 року з'явилася інформація, що HBO розглядає ідею такого сиквелу, а до роботи над сценарієм може долучитися Куок Данг Чан. Водночас проєкт не отримав офіційного замовлення, а у вересні керівник HBO Кейсі Блойс заявив, що нових серіалів у всесвіті "Гри престолів", окрім уже відомих проєктів, поки не планують. Тож повернення Ар'ї залишається радше можливістю, ніж підтвердженим продовженням.

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"Дивні дива" — "Інші світи"

Netflix не поспішає прощатися зі світом, створеним братами Дафферами. Новий серіал отримав назву "Інші світи: Пригода зі світу "Дивних див"", а його прем'єру запланували на 2028 рік. Цього разу глядачів перенесуть у 1955 рік, до містечка Маріон у штаті Невада. Події відбуватимуться задовго до знайомства з Одинадцять та її друзями, а сюжет розповість про інші загадки й персонажів. За проєкт відповідають Метт і Росс Даффери разом зі сценаристкою Кейт Трефрі. Для тих, хто вже скучив за атмосферою оригіналу, це нагода знову зануритися в знайомий всесвіт, але без повторення історії Гокінса.

"Венздей" — спін-оф про дядька Фестера

Родина Аддамсів може отримати ще одну окрему історію. Цього разу в центрі уваги опиниться дядько Фестер — ексцентричний родич Венздей, якого в серіалі Тіма Бертона грає Фред Армісен. Актор підтвердив, що робота над окремим проєктом триває, ще у вересні 2025 року під час розмови з Джиммі Феллоном. Подробиць сюжету поки небагато, як і інформації про інших учасників акторського складу. Проте персонаж Фестера точно має потенціал для власної історії: його дивакуватість і любов до незвичайних пригод можуть стати основою окремої комедійної історії.

"Світляк" — анімаційне продовження

Культовий науково-фантастичний серіал "Світляк" завершився ще у 2002 році після одного сезону, але його історія може отримати новий розділ. Актор Нейтан Філліон, який зіграв капітана Мела Рейнольдса, у березні 2026 року оголосив про розробку анімаційного продовження.

До озвучування планують залучити й інших акторів оригінального складу. Події розгортатимуться між серіалом та фільмом "Місія "Сереніті"", який вийшов у 2005 році. Втім, є важливий нюанс: проєкт поки шукає платформу або телеканал, який погодиться його випустити. Тобто говорити про дату прем'єри ще зарано.

"Відчайдушні домогосподарки" — "Вістерія Лейн"

Ще один привід згадати телевізійні хіти минулих років — майбутній проєкт "Вістерія Лейн". Це не дев'ятий сезон "Відчайдушних домогосподарок" і не пряма історія продовження пригод Сьюзен, Брі, Лінетт та Габріель. Автори готують нове прочитання знайомої концепції.

У центрі сюжету будуть п'ятеро сусідок, які живуть на вулиці з тією самою назвою, що й у культовому серіалі. Зовні їхнє життя здається бездоганним, але за гарними будинками та привітними усмішками ховаються таємниці, суперництво й особисті драми. Сценарій пише Наталі Чайдез, а серед виконавчих продюсерів — акторка Керрі Вашингтон. Чи з'являться в новій історії знайомі обличчя з оригінального серіалу, поки невідомо.

Раніше ми писали про те, що Netflix знову нагадав про "Паперовий будинок" і заінтригував глядачів загадковим тизером. У ролику з’являються знайомі кадри, але головна підказка ховається у фінальній фразі про розширення світу пограбувань. Схоже, історія, яка свого часу стала одним із найгучніших хітів платформи, ще не сказала останнього слова.

Також ми повідомляли, що майже через вісім років після прем’єри "Перші ластівки" знову опиняться на знімальному майданчику. Творці серіалу готують третій сезон, який продовжить саме першу історію, а не розвиватиме сюжет другого сезону. Тож глядачі знову побачать знайомих героїв — Катю, Федю, Ніка, Дена та Лєру.