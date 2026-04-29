Жан Рено написал книгу о похищении украинских детей Россией

Французского актера Жана Рено, которого мы привыкли видеть в роли сурового "Леона", удивил мир не очередным фильмом, а литературным трудом с очень острым подтекстом. Его новый роман под названием L'Évasion ("Побег"), вышедший в издательстве XO Éditions, посвящен одной из самых болезненных тем современной войны — депортации украинских детей в Россию.

О чем новая книга от Жана Рено

Сюжет разворачивается вокруг обычной массажистки Эммы, чья жизнь сильно меняется после вербовки французской разведкой DGSE. Девушка получает опасное задание: под видом другого человека поехать в глубину Сибири. Ее цель — попасть в секретный "реабилитационный лагерь", где удерживают похищенных украинских подростков. Эмма должна зафиксировать доказательства преступлений, показать миру правду об идеологической обработке детей и условиях их принудительного пребывания в изоляции.

Сам актер объяснил, что история о похищении детей настолько его поразила, что он не смог молчать.

"Когда я услышал об этой истории, был чрезвычайно шокирован. Я считал безумием, что этих детей похищают для промывки мозгов", — отметил он

Ситуация, которую описывает Рено в художественной форме, имеет под собой ужасную реальную основу. По данным различных источников, масштабы трагедии выглядят следующим образом:

Исследование Йельского университета: по предварительным оценкам, количество пропавших детей может достигать 35 тысяч. Некоторых отдали на усыновление в российские семьи, других распределили по интернатам или даже специальным военным лагерям.

по предварительным оценкам, количество пропавших детей может достигать 35 тысяч. Некоторых отдали на усыновление в российские семьи, других распределили по интернатам или даже специальным военным лагерям. Данные Украины: официально подтвержден незаконный вывоз более 19 тысяч детей. В то же время Россия занижает эти цифры в десятки раз, уверяя, что речь идет лишь о "сотнях".

официально подтвержден незаконный вывоз более 19 тысяч детей. В то же время Россия занижает эти цифры в десятки раз, уверяя, что речь идет лишь о "сотнях". Списки и адреса: На конец 2025 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет точные данные по около 500 детей, включая конкретные адреса их пребывания на территории РФ.

Процесс возвращения

Дело сдвинулось с мертвой точки, хотя речь идет о сверхсложных переговорах. По состоянию на весну 2026 года домой удалось вернуть 2100 детей (из них 150 — уже в текущем году). К процессу присоединилась даже Мелания Трамп, команда которой пытается вести прямой диалог с Кремлем по репатриации несовершеннолетних.

Резолюция Генассамблеи ООН тоже официально требует от России немедленного возвращения всех депортированных украинцев. Книга Жана Рено на этом фоне становится еще одним мощным голосом, который не дает этой теме исчезнуть с радаров европейской аудитории.

