Жан Рено написав книгу про викрадення українських дітей Росією

Жан Рено. Кадр з відео

Французького актора Жана Рено, якого ми звикли бачити у ролі суворого "Леона", здивував світ не черговим фільмом, а літературною працею з дуже гострим підтекстом. Його новий роман під назвою L’Évasion ("Втеча"), що вийшов у видавництві XO Éditions, присвячений одній із найболючіших тем сучасної війни — депортації українських дітей до Росії.

Про що нова книга від Жана Рено

Сюжет розгортається навколо звичайної масажистки Емми, чиє життя сильно змінюється після вербування французькою розвідкою DGSE. Дівчина отримує небезпечне завдання: під виглядом іншої людини поїхати у глибину Сибіру. Її мета — потрапити до секретного "реабілітаційного табору", де утримують викрадених українських підлітків. Емма має зафіксувати докази злочинів, показати світові правду про ідеологічну обробку дітей та умови їхнього примусового перебування в ізоляції.

Сам актор пояснив, що історія про викрадення дітей настільки його вразила, що він не зміг мовчати.

"Коли я почув про цю історію, був надзвичайно шокований. Я вважав божевіллям, що цих дітей викрадають для промивання мізків", — відзначив він

Ситуація, яку описує Рено у художній формі, має під собою жахливе реальне підґрунтя. За даними різних джерел, масштаби трагедії мають такий вигляд:

Дослідження Єльського університету: за попередніми оцінками, кількість зниклих дітей може сягати 35 тисяч. Декого віддали на всиновлення в російські родини, інших розподілили по інтернатах або навіть спеціальних військових таборах.

за попередніми оцінками, кількість зниклих дітей може сягати 35 тисяч. Декого віддали на всиновлення в російські родини, інших розподілили по інтернатах або навіть спеціальних військових таборах. Дані України: офіційно підтверджено незаконне вивезення понад 19 тисяч дітей. Водночас Росія занижує ці цифри у десятки разів, запевняючи, що йдеться лише про "сотні".

офіційно підтверджено незаконне вивезення понад 19 тисяч дітей. Водночас Росія занижує ці цифри у десятки разів, запевняючи, що йдеться лише про "сотні". Списки та адреси: На кінець 2025 року Володимир Зеленський повідомив, що Україна має точні дані щодо близько 500 дітей, включно з конкретними адресами їхнього перебування на території РФ.

Процес повернення

Справа зрушила з мертвої точки, хоча йдеться про надскладні переговори. Станом на весну 2026 року додому вдалося повернути 2100 дітей (з них 150 — вже у поточному році). До процесу долучилася навіть Меланія Трамп, команда якої намагається вести прямий діалог із Кремлем щодо репатріації неповнолітніх.

Резолюція Генасамблеї ООН теж офіційно вимагає від Росії негайного повернення всіх депортованих українців. Книга Жана Рено на цьому фоні стає ще одним потужним голосом, який не дає цій темі зникнути з радарів європейської аудиторії.

