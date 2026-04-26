Що подивитися про Чорнобильську катастрофу: добірка фільмів і серіалів

Сцена з серіалу "Чорнобиль". Кадр з відео

Минуло рівно 40 років з тієї страшної ночі 26 квітня, коли Чорнобиль перестав бути просто точкою на карті й став синонімом глобальної біди. Сьогодні ми згадуємо не лише хроніку подій, а й те, як цю трагедію намагалися осмислити митці в кіно.

Редакція Новини.LIVE зібрала унікальну добірку стрічок, які допоможуть подивитися на катастрофу під різними кутами.

Найкращі екранізації про Чорнобиль

Чорнобиль (серіал від HBO, 2019)

Мабуть, найгучніша робота про аварію за останні роки. Це не просто сухий перелік фактів, а глибоке занурення в те, як брехня та бюрократія можуть призвести до катастрофи. Сюжет тримається на трьох героях: науковці Валерії Легасові, чиновнику Борисі Щербині та фізику Уляні Хомюк (персонаж, що втілив у собі образ багатьох реальних вчених). Разом вони намагаються зрозуміти, чому реактор вибухнув, і як зупинити невидиму смерть, поки вона не накрила всю Європу.

Аврора (2006)

Це дуже щемлива історія про маленьку вихованку дитбудинку з Прип'яті. Дівчинка Аврора марить балетом, а батьком її є одним з працівників станції. Коли стається вибух, вона біжить шукати близьку людину і отримує критичну дозу опромінення. Доля закидає її на лікування до США, де вона зустрічає розчарованого в житті зіркового танцюриста. Ця зустріч стає шансом на порятунок для душі дорослого чоловіка та маленьким промінчиком світла для вмираючої дитини.

Метелики (2013)

Якщо ви шукаєте історію про перше кохання на тлі апокаліпсису, цей міні-серіал саме для вас. Школярка Аля приїжджає до родичів у Прип’ять саме напередодні аварії. Місто ще живе звичним життям, але за кілька годин усе перетворюється на пекло. Серед хаосу та евакуації дівчина зустрічає солдата Павла. Їхні почуття спалахують миттєво, але в них дуже мало часу — радіація не вибачає помилок.

Земля забуття (2011)

Фільм про те, як один день назавжди ламає людські долі. Для головної героїні Ані 26 квітня мало бути найщасливішим днем — днем її весілля. Замість святкування вона стає вдовою. Стрічка показує не лише саму аварію, а й те, що було потім.

Заборонена зона / Щоденники Чорнобиля (2012)

Це гостросюжетний горор про групу туристів, які вирішили поїхати в Прип'ять за екстримом. Вони думали, що місто порожнє, але як тільки сіло сонце, стало зрозуміло, що у радіоактивних руїнах вони не одні. Фільм грає на міфах про "мутантів" та похмурій атмосфері зони відчуження, де кожен куток приховує небезпеку.

Раніше ми писали про те, що стало відома відома дата виходу серіалу "Бункер". Ділимось своїми здогадками з приводу сюжету.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому вартий перегляду нашумівший трилер "Полювання" 2026 року. Для багатьох ця новинка стане відкриттям.