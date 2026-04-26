Что посмотреть о Чернобыльской катастрофе: подборка фильмов и сериалов

Сцена из сериала "Чернобыль". Кадр из видео

Прошло ровно 40 лет с той страшной ночи 26 апреля, когда Чернобыль перестал быть просто точкой на карте и стал синонимом глобальной беды. Сегодня мы вспоминаем не только хронику событий, но и то, как эту трагедию пытались осмыслить художники в кино.

Редакция Новини.LIVE собрала уникальную подборку лент, которые помогут посмотреть на катастрофу под разными углами.

Лучшие экранизации о Чернобыле

Чернобыль (сериал от HBO, 2019)

Пожалуй, самая громкая работа об аварии за последние годы. Это не просто сухой перечень фактов, а глубокое погружение в то, как ложь и бюрократия могут привести к катастрофе. Сюжет держится на трех героях: ученом Валерии Легасове, чиновнике Борисе Щербине и физике Ульяне Хомюк (персонаж, воплотивший в себе образ многих реальных ученых). Вместе они пытаются понять, почему реактор взорвался, и как остановить невидимую смерть, пока она не накрыла всю Европу.

Аврора (2006)

Читайте также:

Это очень щемящая история о маленькой воспитаннице детдома из Припяти. Девочка Аврора увлекается балетом, а отец ее является одним из работников станции. Когда происходит взрыв, она бежит искать близкого человека и получает критическую дозу облучения. Судьба забрасывает ее на лечение в США, где она встречает разочарованного в жизни звездного танцора. Эта встреча становится шансом на спасение для души взрослого мужчины и маленьким лучиком света для умирающего ребенка.

Бабочки (2013)

Если вы ищете историю о первой любви на фоне апокалипсиса, этот мини-сериал именно для вас. Школьница Аля приезжает к родственникам в Припять как раз накануне аварии. Город еще живет привычной жизнью, но через несколько часов все превращается в ад. Среди хаоса и эвакуации девушка встречает солдата Павла. Их чувства вспыхивают мгновенно, но у них очень мало времени — радиация не прощает ошибок.

Земля забвения (2011)

Фильм о том, как один день навсегда ломает человеческие судьбы. Для главной героини Ани 26 апреля должно было быть самым счастливым днем — днем ее свадьбы. Вместо празднования она становится вдовой. Лента показывает не только саму аварию, но и то, что было потом.

Запретная зона / Дневники Чернобыля (2012)

Это остросюжетный хоррор о группе туристов, которые решили поехать в Припять за экстримом. Они думали, что город пустой, но как только село солнце, стало понятно, что в радиоактивных руинах они не одни. Фильм играет на мифах о "мутантах" и мрачной атмосфере зоны отчуждения, где каждый угол скрывает опасность.

