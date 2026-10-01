"Падение дома Ашеров", "Уроки химии" и другие: 5 сериалов, между которыми трудно выбрать

Фрагмент из сериала "Загрузка". Фото: скриншот из видео

На выходных можно отвлечься от повседневных дел и окунуться в совершенно разные истории, которые подготовил для нас мир кино. В одной семье скрывают страшные секреты, в другой женщина пытается отстоять свое право заниматься наукой, а еще одна история рассказывает о жизни после смерти. Речь идет о пяти сериалах, которые не похожи друг на друга ни по сюжету, ни по настроению.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Падение дома Ашеров"

Родерик Ашер вместе с сестрой Мэдлин построил огромную фармацевтическую империю. За годы работы они сколотили состояние, но их бизнес держался не только на законных методах. Брат и сестра не гнушались обмана, подставов и других преступлений ради власти и денег. Но прошлое начинает настигать семью.

Один за другим гибнут наследники Ашера, причем каждая смерть выглядит странно. Родерик понимает, что скрывать правду больше не получится. Он рассказывает о своей семье следователю Огюсту Дюпену, который пытается разобраться в этой истории.

"Уроки химии"

Элизабет Зотт работает химиком в научно-исследовательском институте в 1950-х годах. У нее есть талант и знания, но коллеги-мужчины не воспринимают ее как равную. Вместо работы над собственными исследованиями Элизабет поручают мелкие дела, а эксперименты она проводит тайком.

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В конце концов женщина теряет работу и получает предложение вести кулинарное шоу. Сначала это кажется совсем не тем, чем она хотела заниматься. Но Элизабет решает использовать телевидение по-своему. Она начинает объяснять женщинам принципы химии и побуждает их больше интересоваться наукой.

"Роковой патруль"

Герои этого сериала обрели сверхспособности после несчастных случаев. Их объединил ученый Найлс Колдер, которого они называют Шефом. Роботмен, Негативный Человек, Сумасшедшая Джейн и Эластичная Женщина живут вместе в его поместье. У каждого из них есть свои проблемы, и они пытаются справиться с прошлым. Они почти не общаются с миром за пределами дома.

Но однажды у героев появляется возможность использовать свои силы для спасения людей. Теперь им предстоит решить, готовы ли они стать героями, даже если общество их боится и не принимает.

"Загрузка"

После смерти жизнь для некоторых людей не заканчивается. В мире сериала существует цифровое пространство, куда можно перенести сознание умершего человека. Там уже оказались самые разные люди — от богатого миллиардера до ветерана и ребенка, погибшего во время школьной поездки. Среди новых обитателей этого необычного места оказывается Натан. Он работал разработчиком программного обеспечения и погиб в ДТП. Теперь парню предстоит привыкнуть к жизни после смерти и понять, что его ждет в цифровом мире.

Ранее мы писали о том, что "Чужестранка: Кровь моей крови" вернулась со вторым сезоном, в котором будет 10 эпизодов. Первый сезон получил продолжение еще до премьеры: канал STARZ объявил о втором сезоне, когда сериал еще не вышел на экраны.

Также Новини.LIVE сообщали, что не каждый сериал требует нескольких сезонов, чтобы рассказать законченную историю. Есть американские мини-сериалы, в которых сюжет умещается в несколько эпизодов, а оба новых проекта из этой подборки уже доступны с украинской озвучкой.