Всего несколько серий: 2 новых мини-сериала на вечер, доступных в украинском дубляже

Главная героиня сериала "Вознесение". Фото: скриншот из видео

Когда не хочется тратить несколько вечеров на длинный сериал, можно выбрать мини-сериал. В них сюжет состоит всего из нескольких серий — этого достаточно, чтобы история получила свое завершение, без десятков эпизодов и нескольких сезонов. Мы собрали два свежих проекта, которые можно найти с украинской озвучкой.

Редакция Новини.LIVE расскажет, почему эти сериалы заслуживают внимания.

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"Вознесение"

После аварии Габриэль Фокс лишилась возможности ходить, но не бросила работу судебного психолога. Теперь она работает с несовершеннолетними правонарушителями. Одной из ее пациенток становится Бетани Кролл, отбывающая наказание за убийство собственной матери. Девушка уверяет, что может предвидеть будущее. Сначала Габриэль воспринимает эти слова как часть психологических проблем Бетани. Однако разговоры с ней становятся все более странными. В рассказе девушки появляются детали, которые сложно объяснить обычной логикой.

Пятисерийный психологический триллер "The Rapture" вышел на BBC летом 2026 года. На украинском языке его также можно встретить под названием "Вознесение".

Сериал удерживает внимание зрителей своими загадками и постепенным раскрытием того, что на самом деле происходит с Бетани. Это вариант для тех, кто любит короткие мистические триллеры с неожиданными поворотами.

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"Альфа 00"

Шесть серий, полицейские операции и команда, которая должна быстро реагировать на опасные ситуации. Именно вокруг этого построен нидерландский криминально-драматический сериал "Альфа 00" (Alpha 00, 2026). Главная героиня Диана руководит специальной группой, которая занимается срочными делами. Команда работает из мобильного оперативного центра под названием "Альфа 00". Оттуда герои координируют свои действия и следят за ходом операций.

У каждого участника группы своя специализация. Вместе они справляются со сложными ситуациями, где времени на долгие раздумья нет. События развиваются быстро, а основной акцент сделан на работе команды и самих операциях.

На IMDb сериал имеет оценку 6,3 балла из 10. Поэтому от него не стоит ждать сложной детективной загадки или многоуровневой драмы. Зато "Альфа 00" подойдет для вечера, когда хочется криминальной истории с оперативниками, спецоборудованием и динамичными миссиями. По формату это короткий европейский боевик из шести серий. Сериал больше сосредоточен на самих операциях, чем на запутанном расследовании.

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