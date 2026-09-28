Усього кілька серій: 2 нові мінісеріали на вечір, що доступні в українській озвучці

Головна героїня серіалу "Вознесіння". Фото: скриншот з відео

Коли не хочеться витрачати кілька вечорів на довгий серіал, можна обрати мінісеріал. В них історія передбачає всього кілька серій — цього достатньо, щоб історія отримала своє завершення, без десятків епізодів та кількох сезонів. Ми зібрали два свіжі проєкти, які можна знайти з українською озвучкою.

Редакція Новини.LIVE розповість, чому ці серіали варті уваги.

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"Вознесіння"

Після аварії Габріель Фокс втратила можливість ходити, але не залишила роботу судового психолога. Тепер вона працює з неповнолітніми злочинцями. Однією з її пацієнток стає Бетані Кролл, яка відбуває покарання за вбивство власної матері. Дівчина запевняє, що може передбачати майбутнє. Спочатку Габріель сприймає ці слова як частину психологічних проблем Бетані. Проте розмови з нею стають дедалі дивнішими. У розповіді дівчини з'являються деталі, які складно пояснити звичайною логікою.

П'ятисерійний психологічний трилер "The Rapture" вийшов на BBC влітку 2026 року. Українською його також можна зустріти під назвою "Вознесіння".

Серіал утримує увагу глядачів своїми загадками та поступовим розкриттям того, що насправді відбувається з Бетані. Це варіант для тих, хто любить короткі містичні трилери з несподіваними поворотами.

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"Альфа 00"

Шість серій, поліцейські операції та команда, яка повинна швидко реагувати на небезпечні ситуації. Саме навколо цього побудований нідерландський кримінально-драматичний серіал "Альфа 00" (Alpha 00, 2026). Головна героїня Діана керує спеціальною групою, яка займається терміновими справами. Команда працює з мобільного оперативного центру під назвою "Альфа 00". Звідти герої координують свої дії та стежать за перебігом операцій.

У кожного учасника групи своя спеціалізація. Разом вони розбираються зі складними ситуаціями, де часу на довгі роздуми немає. Події розвиваються швидко, а основний акцент зроблений на роботі команди та самих операціях.

На IMDb серіал має оцінку 6,3 бала з 10. Тож від нього не варто чекати складної детективної загадки чи багаторівневої драми. Натомість "Альфа 00" підійде для вечора, коли хочеться кримінальної історії з оперативниками, спецобладнанням і динамічними місіями. За форматом це короткий європейський бойовик на шість серій. Серіал більше зосереджений на самих операціях, ніж на заплутаному розслідуванні.

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