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Главная Кино Сериал, который полюбили миллионы зрителей, вернулся со 2-м сезоном

Сериал, который полюбили миллионы зрителей, вернулся со 2-м сезоном

Ua ru
26 сентября 2026 17:48
Продолжение сериала, который смотрели миллионы: вышел 2-й сезон "Чужестранки"
Фрагмент из сериала "Чужестранка: Кровь моей крови". Фото: скриншот из видео

Сериал "Чужестранка: Кровь моей крови" вернулся со вторым сезоном. Еще до премьеры первый сезон вызвал большой интерес у поклонников франшизы. Настолько, что канал STARZ объявил о продлении сериала еще до выхода первой серии. Второй сезон состоит из 10 эпизодов. Столько же серий было и в первой части.

Новини.LIVE расскажет, чем же этот сериал так особенен.

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Что подготовил для зрителей второй сезон "Чужостранка: Кровь моей крови"

"Чужестранка: Кровь моей крови" — приквел сериала "Чужестранка", премьера которого состоялась в 2014 году. В основу оригинальной истории положены книги Дианы Гэбблдон о Клэр Рэндалл. Медсестра из XX века загадочным образом оказывается в Шотландии XVIII века, где встречает Джейми Фрейзера. В приквеле сюжет сосредоточен на родителях Клэр и Джейми. Зрители узнают, как познакомились Эллен и Брайан Фрейзеры в Шотландии и как началась история любви Джулии и Генри Бошампа в Англии во времена Первой мировой войны.

Во втором сезоне обе пары вновь оказываются в сложных обстоятельствах. История Эллен и Брайана разворачивается на фоне якобитского восстания. События вынуждают влюбленных расстаться. Непросто также складывается судьба Джулии и Генри. Их путешествие во времени заканчивается не так, как они планировали. Генри возвращается в 1920-е годы, а Джулия вместе с ребенком остается в XVIII веке.

Когда выходят серии "Чужестранка: Кровь моей крови" 2-го сезона

Премьера продолжения состоялась после перерыва, длившегося более года. Новые эпизоды романтической драмы выходят каждую пятницу на американском канале Starz.

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Расписание серий:

  • 18 сентября — "День памяти";
  • 25 сентября — "Завеса времени";
  • 2 октября — "Кролики не плавают";
  • 9 октября — "Часть моей души";
  • 16 октября — "Прости меня, отец";
  • 23 октября — "Маленькое милосердие";
  • 30 октября — "Сердце высокогорья";
  • 6 ноября — "Танец";
  • 13 ноября — "Тень другого мужчины";
  • 20 ноября — "Двенадцатая ночь".

Почему вокруг сериала разгорелись споры

После премьеры второго сезона "Чужестранка: Кровь моей крови" зрители активно обсуждают продолжение в сети. На Reddit можно найти как положительные отзывы, так и критику отдельных сюжетных решений. Части поклонников понравилось возвращение знакомых персонажей и развитие историй двух пар. В то же время некоторые зрители обратили внимание на изменения в истории Эллен и Брайана и сравнивают события приквела с тем, что Джейми ранее рассказывал Клэр о своих родителях.

  • Критики также по-разному оценили старт сезона. Одни называют его убедительным продолжением истории, тогда как другие считают первую серию медленной или критикуют отдельные сюжетные ходы.

События нового сезона разворачиваются на фоне якобитского восстания в Шотландии, а история Генри и Джулии продолжается в двух временных периодах. Создатели сериала заранее предупреждали, что война станет одним из главных испытаний для героев.

Ранее мы писали о том, что осенний вечер хорошо подходит для сериалов с тайнами, расследованиями и сложными семейными историями. Поэтому мы решили напомнить о придворных интригах "Королевства", детективной загадке "Убийства в одном здании", шантаже в "Милых обманщицах" и расследование в маленьком городке в "Мейр из Истауна".

Также Новини.LIVE сообщали, что "Сумерки" в свое время стали любимым фильмом для тех, кому нравились вампиры и подростковая романтика. Однако похожая атмосфера присутствует и в "Волчонке", но сериал гораздо больше сосредоточен на сверхъестественных событиях, опасности и жизни Скотта Макколла.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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