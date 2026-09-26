Продолжение сериала, который смотрели миллионы: вышел 2-й сезон "Чужестранки"

Фрагмент из сериала "Чужестранка: Кровь моей крови". Фото: скриншот из видео

Сериал "Чужестранка: Кровь моей крови" вернулся со вторым сезоном. Еще до премьеры первый сезон вызвал большой интерес у поклонников франшизы. Настолько, что канал STARZ объявил о продлении сериала еще до выхода первой серии. Второй сезон состоит из 10 эпизодов. Столько же серий было и в первой части.

Новини.LIVE расскажет, чем же этот сериал так особенен.

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Что подготовил для зрителей второй сезон "Чужостранка: Кровь моей крови"

"Чужестранка: Кровь моей крови" — приквел сериала "Чужестранка", премьера которого состоялась в 2014 году. В основу оригинальной истории положены книги Дианы Гэбблдон о Клэр Рэндалл. Медсестра из XX века загадочным образом оказывается в Шотландии XVIII века, где встречает Джейми Фрейзера. В приквеле сюжет сосредоточен на родителях Клэр и Джейми. Зрители узнают, как познакомились Эллен и Брайан Фрейзеры в Шотландии и как началась история любви Джулии и Генри Бошампа в Англии во времена Первой мировой войны.

Во втором сезоне обе пары вновь оказываются в сложных обстоятельствах. История Эллен и Брайана разворачивается на фоне якобитского восстания. События вынуждают влюбленных расстаться. Непросто также складывается судьба Джулии и Генри. Их путешествие во времени заканчивается не так, как они планировали. Генри возвращается в 1920-е годы, а Джулия вместе с ребенком остается в XVIII веке.

Когда выходят серии "Чужестранка: Кровь моей крови" 2-го сезона

Премьера продолжения состоялась после перерыва, длившегося более года. Новые эпизоды романтической драмы выходят каждую пятницу на американском канале Starz.

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Расписание серий:

18 сентября — "День памяти";

— "День памяти"; 25 сентября — "Завеса времени";

— "Завеса времени"; 2 октября — "Кролики не плавают";

— "Кролики не плавают"; 9 октября — "Часть моей души";

— "Часть моей души"; 16 октября — "Прости меня, отец";

— "Прости меня, отец"; 23 октября — "Маленькое милосердие";

— "Маленькое милосердие"; 30 октября — "Сердце высокогорья";

— "Сердце высокогорья"; 6 ноября — "Танец";

— "Танец"; 13 ноября — "Тень другого мужчины";

— "Тень другого мужчины"; 20 ноября — "Двенадцатая ночь".

Почему вокруг сериала разгорелись споры

После премьеры второго сезона "Чужестранка: Кровь моей крови" зрители активно обсуждают продолжение в сети. На Reddit можно найти как положительные отзывы, так и критику отдельных сюжетных решений. Части поклонников понравилось возвращение знакомых персонажей и развитие историй двух пар. В то же время некоторые зрители обратили внимание на изменения в истории Эллен и Брайана и сравнивают события приквела с тем, что Джейми ранее рассказывал Клэр о своих родителях.

Критики также по-разному оценили старт сезона. Одни называют его убедительным продолжением истории, тогда как другие считают первую серию медленной или критикуют отдельные сюжетные ходы.

События нового сезона разворачиваются на фоне якобитского восстания в Шотландии, а история Генри и Джулии продолжается в двух временных периодах. Создатели сериала заранее предупреждали, что война станет одним из главных испытаний для героев.

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