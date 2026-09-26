Продовження серіалу, який дивилися мільйони: вийшов 2 сезон "Чужоземки"

Фрагмент з серіалу "Чужоземка: Кров моєї крові". Фото: скриншот з відео

Серіал "Чужоземка: Кров моєї крові" повернувся з другим сезоном. Перший сезон ще до прем’єри викликав великий інтерес у прихильників франшизи. Настільки, що канал STARZ оголосив про продовження серіалу ще до виходу першої серії. Другий сезон складається з 10 епізодів. Стільки ж серій було і в першій частині.

Новини.LIVE розповість, чим же цей серіал такий особливий.

Реклама

Що підготував для глядачів другий сезон "Чужоземка: Кров моєї крові"

"Чужоземка: Кров моєї крові" — приквел серіалу "Чужоземка", прем’єра якого відбулася у 2014 році. В основу оригінальної історії покладено книжки Діани Геблдон про Клер Рендалл. Медсестра з XX століття загадковим чином опиняється у Шотландії XVIII століття, де зустрічає Джеймі Фрейзера. У приквелі сюжет зосереджений на батьках Клер і Джеймі. Глядачі дізнаються, як познайомилися Еллен і Браян Фрейзери у Шотландії та як почалася історія кохання Джулії та Генрі Бошампа в Англії часів Першої світової війни.

У другому сезоні обидві пари знову опиняються у складних обставинах. Історія Еллен та Браяна розгортається на тлі якобітського повстання. Події змушують закоханих розлучитися. Не менш непросто складається доля Джулії та Генрі. Їхня подорож у часі завершується не так, як вони планували. Генрі повертається до 1920-х років, а Джулія разом із дитиною залишається у XVIII столітті.

Коли виходять серії "Чужоземка: Кров моєї крові" 2 сезон

Прем’єра продовження відбулася після перерви, яка тривала понад рік. Нові епізоди романтичної драми виходять щоп’ятниці на американському каналі Starz.

Читайте також:

Розклад серій:

18 вересня — "День пам’яті";

— "День пам’яті"; 25 вересня — "Завіса часу";

— "Завіса часу"; 2 жовтня — "Кролики не плавають";

— "Кролики не плавають"; 9 жовтня — "Частина моєї душі";

— "Частина моєї душі"; 16 жовтня — "Пробач мені, отче";

— "Пробач мені, отче"; 23 жовтня — "Маленьке милосердя";

— "Маленьке милосердя"; 30 жовтня — "Серце нагір’я";

— "Серце нагір’я"; 6 листопада — "Танець";

— "Танець"; 13 листопада — "Тінь іншого чоловіка";

— "Тінь іншого чоловіка"; 20 листопада — "Дванадцята ніч".

Чому навколо серіалу виникли суперечки

Після прем’єри другого сезону "Чужоземка: Кров моєї крові" глядачі активно обговорюють продовження в мережі. На Reddit можна знайти як позитивні відгуки, так і критику окремих сюжетних рішень. Частині шанувальників сподобалося повернення знайомих персонажів та розвиток історій двох пар. Водночас деякі глядачі звернули увагу на зміни в історії Еллен і Браяна та порівнюють події приквелу з тим, що Джеймі раніше розповідав Клер про своїх батьків.

Критики також по-різному оцінили старт сезону. Одні називають його переконливим продовженням історії, тоді як інші вважають першу серію повільною або критикують окремі сюжетні ходи.

Події нового сезону розгортаються на тлі якобітського повстання у Шотландії, а історія Генрі та Джулії продовжується у двох часових періодах. Творці серіалу заздалегідь попереджали, що війна стане одним із головних випробувань для героїв.

Раніше ми писали про те, що осінній вечір добре підходить для серіалів із таємницями, розслідуваннями та складними сімейними історіями. Тому ми вирішили нагадати про придворні інтриги "Царства", детективну загадку "Вбивства в одній будівлі", шантаж у "Гарненьких брехухах" та розслідування в маленькому містечку в "Мейр з Істтауна".

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Сутінки" свого часу стали улюбленим фільмом для тих, кому подобалися вампіри та підліткова романтика. Проте схожий настрій є у "Вовченяті", але серіал значно більше зосереджений на надприродних подіях, небезпеці та житті Скотта Маккола.