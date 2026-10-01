"Падіння будинку Ашерів", "Уроки хімії" та інші: 5 серіалів, між якими важко обрати

Фрагмент з серіалу "Завантаження". Фото: скриншот з відео

На вихідних можна втекти від звичних справ у зовсім різні історії, які підготував для нас світ кіно. В одній родині приховують страшні секрети, в іншій жінка намагається довести своє право займатися наукою, а ще одна історія розповідає про життя після смерті. Мова про п’ять серіалів, які не схожі один на одного за сюжетом і настроєм.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Падіння дому Ашерів"

Родерік Ашер разом із сестрою Медлін побудував величезну фармацевтичну імперію. За роки роботи вони заробили статки, але їхній бізнес тримався не лише на законних методах. Брат і сестра не гребували обманом, підставами та іншими злочинами заради влади й грошей. Та минуле починає наздоганяти сім’ю.

Один за одним гинуть спадкоємці Ашера, причому кожна смерть має дивний вигляд. Родерік розуміє, що приховувати правду більше не вийде. Він розповідає про свою сім’ю слідчому Огюсту Дюпену, який намагається розібратися в цій історії.

"Уроки хімії"

Елізабет Зотт працює хіміком у науково-дослідному інституті у 1950-х. Вона має талант і знання, але колеги-чоловіки не сприймають її як рівну. Замість роботи над власними дослідженнями Елізабет доручають дрібні справи, а експерименти вона проводить потай.

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Зрештою жінка втрачає роботу й отримує пропозицію вести кулінарне шоу. Спочатку це здається зовсім не тим, чим вона хотіла займатися. Але Елізабет вирішує використати телебачення по-своєму. Вона починає пояснювати жінкам принципи хімії та заохочує їх більше цікавитися наукою.

"Фатальний патруль"

Герої цього серіалу отримали надзвичайні здібності після нещасних випадків. Їх об’єднав учений Найлз Колдер, якого вони називають Шефом. Роботмен, Негативна Людина, Божевільна Джейн та Еластична Жінка живуть разом у його маєтку. Кожен із них має власні проблеми й намагається впоратися з минулим. Вони майже не спілкуються зі світом за межами будинку.

Але одного дня герої отримують можливість використати свої сили для порятунку людей. Тепер їм доведеться вирішити, чи готові вони стати героями, навіть якщо суспільство їх боїться й не приймає.

"Завантаження"

Після смерті життя для деяких людей не закінчується. У світі серіалу існує цифровий простір, куди можна перенести свідомість померлої людини. Там уже опинилися дуже різні люди — від багатого мільярдера до ветерана та дитини, яка загинула під час шкільної поїздки. Серед нових мешканців цього незвичайного місця опиняється Натан. Він працював розробником програмного забезпечення та загинув у ДТП. Тепер хлопець має звикнути до життя після смерті й зрозуміти, що на нього чекає в цифровому світі.

Раніше ми писали про те, що "Чужоземка: Кров моєї крові" повернулася з другим сезоном, у якому буде 10 епізодів. Перший сезон отримав продовження ще до прем’єри: канал STARZ оголосив про другий сезон, коли серіал ще не вийшов на екрани.

Також Новини.LIVE повідомляли, що не кожен серіал потребує кількох сезонів, щоб розповісти завершену історію. Є американські мінісеріали, у яких сюжет вкладається в кілька епізодів, а обидва нові проєкти з цієї добірки вже доступні в українському дубляжі.