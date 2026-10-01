3 детективных сериала на Netflix: "Тела", "Антрацит" и "Детектив Форст"

Логотип Netflix. Фото: скриншот из видео

Одно и то же убийство в разные годы, исчезновение журналиста после разговора о давнем деле секты и загадочные преступления в польских Татрах. В каждой из этих историй героям придется проверять различные версии и искать ответы там, где их меньше всего ожидаешь. Речь идет о трех детективных сериалах на Netflix с разными сюжетами и способами расследования.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Тела"

В Лондоне находят тело неизвестного мужчины. На этом история могла бы закончиться, но оказывается, что одно и то же убийство происходит в четырех разных годах — 1890, 1941, 2023 и 2053.

За дело берутся четыре детектива из разных эпох. Каждый расследует смерть по-своему, но постепенно их дела начинают пересекаться. От того, смогут ли они понять связь между событиями, зависит будущее Великобритании.

"Антрацит"

В 1990-х годах в небольшой альпийской деревне происходит массовое самоубийство членов религиозной секты. Ее лидером был Калеб Йоханссон. Журналист Соляр Хейлман пытался выяснить, что на самом деле произошло, но завершить расследование ему не удалось. Спустя 30 лет мужчина рассказывает об этом деле своей дочери Иде. Вскоре после этого Соляр исчезает. Девушка начинает искать отца и одновременно возвращается к истории, которую он так и не смог раскрыть.

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"Детектив Форст"

В польских Татрах находят жертв серии жестоких убийств. Расследование поручают детективу Виктору Форсту, который имеет свой собственный подход к работе и не всегда следует правилам.

Из-за его методов Форста отстраняют от дела. Но он не собирается бросать расследование. Детектив объединяется с журналисткой Ольгой Шребской, и вместе они пытаются выяснить, кто стоит за убийствами в горах.

Ранее мы писали о том, что у Netflix есть несколько сериалов, которые по количеству просмотров стали рекордсменами платформы. В топе — "Венсдей", "Игра в кальмара", "Очень странные дела" и "Бриджертоны", которые собрали сотни миллионов просмотров за первые 91 день после премьеры.

Также Новини.LIVE сообщали, что второй сезон "Джентльменов" вновь возглавил мировой рейтинг Netflix после заметного роста просмотров за неделю. За семь дней сериал прибавил 48% аудитории и набрал почти 7 млн просмотров, а Netflix уже подтвердил продолжение истории.