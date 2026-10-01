3 детективні серіали на Netflix: "Тіла", "Антрацит" та "Детектив Форст"

Логотип Netflix. Фото: скриншот з відео

Одне й те саме вбивство в різних роках, зникнення журналіста після розмови про давню справу секти та загадкові злочини в польських Татрах. У кожній із цих історій героям доведеться перевіряти різні версії та шукати відповіді там, де їх найменше очікуєш. Мова про три детективні серіали на Netflix із різними сюжетами та способом розслідування.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Тіла"

У Лондоні знаходять тіло невідомого чоловіка. На цьому історія могла б закінчитися, але виявляється, що те саме вбивство відбувається в чотирьох різних роках — 1890, 1941, 2023 та 2053.

За справу беруться чотири детективи з різних епох. Кожен розслідує смерть по-своєму, але поступово їхні справи починають перетинатися. Від того, чи зможуть вони зрозуміти зв’язок між подіями, залежить майбутнє Великої Британії.

"Антрацит"

У 1990-х роках у невеликому альпійському селі відбувається масове самогубство членів релігійної секти. Її очільником був Калеб Йоханссон.

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Журналіст Соляр Хейлман намагався з’ясувати, що насправді сталося, але завершити розслідування йому не вдалося. Через 30 років чоловік розповідає про цю справу своїй доньці Іді. Невдовзі після цього Соляр зникає. Дівчина починає шукати батька і водночас повертається до історії, яку він так і не зміг розкрити.

"Детектив Форст"

У польських Татрах знаходять жертв серії жорстоких убивств. Розслідування доручають детективу Віктору Форсту, який має власний підхід до роботи та не завжди дотримується правил.

Через його методи Форста відсторонюють від справи. Але він не збирається залишати розслідування. Детектив об’єднується з журналісткою Ольгою Шребською, і разом вони намагаються з’ясувати, хто стоїть за вбивствами в горах.

Раніше ми писали про те, що Netflix має кілька серіалів, які за кількістю переглядів стали рекордсменами платформи. У топі — "Венздей", "Гра в кальмара", "Дивні дива" та "Бріджертони", які зібрали сотні мільйонів переглядів за перші 91 день після прем’єри.

Також Новини.LIVE повідомляли, що другий сезон "Джентльменів" знову очолив світовий рейтинг Netflix після помітного зростання переглядів за тиждень. За сім днів серіал додав 48% аудиторії та набрав майже 7 млн переглядів, а Netflix уже підтвердив продовження історії.