Лучшие фильмы в жанре ужасов: что выбрать для просмотра с друзьями

Жанр хорроров сейчас переживает свой лучший период: авторы научились не просто пугать "скримерами", а по-настоящему давить на психику и держать в напряжении до финальных титров. Если ищете, что посмотреть вечером, но точно не в одиночку, вот несколько лент, которые могут вам понравиться.

"Дом восковых фигур" (2005)

Этот фильм настоящий привет из середины нулевых. Сюжет классический для молодежного слэшера: компания студентов, пустынная трасса, поломка машины в глуши и таинственный городок, которого нет на картах. И именно здесь находится музей восковых экспонатов, которые выглядят слишком реалистично.

Карли (в исполнении Элиши Катберт) заподозрила что-то только после исчезновения своего парня. И хотя в свое время критики раскритиковали эту ленту, а Пэрис Хилтон даже получила "Золотую малину" за худшую роль, фильм стал культовым среди фанатов жанра. Это такой себе энергичный микс "Техасской резни бензопилой" и "Пятницы 13-го", где много крови, маньяков и специфической эстетики того времени. Смотрится на одном дыхании, если хочется старого доброго драйва.

"Инкарнация" (2016)

Здесь мы имеем дело с несколько иным подходом к теме изгнания демонов. Забудьте о святой воде и молитвах. Главный герой здесь не священник, а своего рода технический гений, который проникает в сознание одержимых с помощью специального оборудования.

Его очередной "пациент" — 11-летний мальчик, внутри которого сидит нечто гораздо сильнее обычной нечисти. Предыдущие экзорцисты закончили плохо, поэтому этот метод "научного" вмешательства — последний шанс. Фильм цепляет именно этим психологическим аспектом: борьба разворачивается в лабиринтах разума, где граница между реальностью и бредом почти исчезает.

"Время дьявола" (2022)

Если вы любите мистику с густой атмосферой и загадками, этот триллер точно для вас. В центре сюжета Люси, которая каждую ночь просыпается ровно в 3:33. У нее есть сын Айзек, чье равнодушие ко всему окружающему пугает сильнее, чем любые призраки. Мальчик как будто эмоционально пуст, и это создает тяжелое ощущение тревоги.

Параллельно в городе начинают происходить странные события, а нити расследования ведут к мужчине, с которым у Люси есть странная связь. Это кино о травмах, тайнах прошлого и о том, как сложно иногда отличить собственные галлюцинации от реальной опасности. Идеальный вариант для тех, кто любит порефлексировать после просмотра.

