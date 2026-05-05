Главная Кино От них мурашки по коже: 3 фильма ужасов с глубоким сюжетом

От них мурашки по коже: 3 фильма ужасов с глубоким сюжетом

Дата публикации 5 мая 2026 19:09
Лучшие фильмы в жанре ужасов: что выбрать для просмотра с друзьями
Герой фильма "Инкарнация". Кадр из видео

Жанр хорроров сейчас переживает свой лучший период: авторы научились не просто пугать "скримерами", а по-настоящему давить на психику и держать в напряжении до финальных титров. Если ищете, что посмотреть вечером, но точно не в одиночку, вот несколько лент, которые могут вам понравиться.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

"Дом восковых фигур" (2005)

Этот фильм настоящий привет из середины нулевых. Сюжет классический для молодежного слэшера: компания студентов, пустынная трасса, поломка машины в глуши и таинственный городок, которого нет на картах. И именно здесь находится музей восковых экспонатов, которые выглядят слишком реалистично.

Карли (в исполнении Элиши Катберт) заподозрила что-то только после исчезновения своего парня. И хотя в свое время критики раскритиковали эту ленту, а Пэрис Хилтон даже получила "Золотую малину" за худшую роль, фильм стал культовым среди фанатов жанра. Это такой себе энергичный микс "Техасской резни бензопилой" и "Пятницы 13-го", где много крови, маньяков и специфической эстетики того времени. Смотрится на одном дыхании, если хочется старого доброго драйва.

"Инкарнация" (2016)

Здесь мы имеем дело с несколько иным подходом к теме изгнания демонов. Забудьте о святой воде и молитвах. Главный герой здесь не священник, а своего рода технический гений, который проникает в сознание одержимых с помощью специального оборудования.

Читайте также:

Его очередной "пациент" — 11-летний мальчик, внутри которого сидит нечто гораздо сильнее обычной нечисти. Предыдущие экзорцисты закончили плохо, поэтому этот метод "научного" вмешательства — последний шанс. Фильм цепляет именно этим психологическим аспектом: борьба разворачивается в лабиринтах разума, где граница между реальностью и бредом почти исчезает.

"Время дьявола" (2022)

Если вы любите мистику с густой атмосферой и загадками, этот триллер точно для вас. В центре сюжета Люси, которая каждую ночь просыпается ровно в 3:33. У нее есть сын Айзек, чье равнодушие ко всему окружающему пугает сильнее, чем любые призраки. Мальчик как будто эмоционально пуст, и это создает тяжелое ощущение тревоги.

Параллельно в городе начинают происходить странные события, а нити расследования ведут к мужчине, с которым у Люси есть странная связь. Это кино о травмах, тайнах прошлого и о том, как сложно иногда отличить собственные галлюцинации от реальной опасности. Идеальный вариант для тех, кто любит порефлексировать после просмотра.

Ранее мы писали о том, какой новый фильм на Netflix приятно удивил аудиторию. В главных ролях Шарлиз Терон и Тарон Эджертон.

Также мы сообщали, фильмы ужасов какого выдающегося режиссера стоит посмотреть. Среди его последних известных работ "Падение дома Ашеров".

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
