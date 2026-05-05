Кращі фільми в жанрі жахів: що обрати для перегляду з друзями

Герой фільму "Інкарнація". Кадр з відео

Жанр горорів зараз переживає свій кращий період: автори навчилися не просто лякати "скримерами", а по-справжньому тиснути на психику та тримати в напрузі до фінальних титрів. Якщо шукаєте, що подивитися ввечері, але точно не наодинці, ось кілька стрічок, які можуть вам сподобатися.

"Будинок воскових фігур" (2005)

Цей фільм справжній привіт із середини нульових. Сюжет класичний для молодіжного слешера: компанія студентів, пустельна траса, поломка машини в глушині й таємниче містечко, якого немає на мапах. І саме тут знаходиться музей воскових експонатів, які мають занадто реалістичний вигляд.

Карлі (у виконанні Еліші Катберт) запідозрила щось лише після зникнення свого хлопця. І хоча свого часу критики розкритикували цю стрічку, а Періс Хілтон навіть отримала "Золоту малину" за найгіршу роль, фільм став культовим серед фанатів жанру. Це такий собі енергійний мікс "Техаської різанини бензопилою" та "П'ятниці 13-го", де багато крові, маніяків і специфічної естетики того часу. Дивиться на одному диханні, якщо хочеться старого доброго драйву.

"Інкарнація" (2016)

Тут ми маємо справу з дещо іншим підходом до теми вигнання демонів. Забудьте про святу воду та молитви. Головний герой тут не священник, а свого роду технічний геній, який проникає у свідомість одержимих за допомогою спеціального обладнання.

Його черговий "пацієнт" — 11-річний хлопчик, всередині якого сидить щось набагато сильніше за звичайну нечисть. Попередні екзорцисти закінчили погано, тож цей метод "наукового" втручання — останній шанс. Фільм чіпляє саме цим психологічним аспектом: боротьба розгортається в лабіринтах розуму, де межа між реальністю та маренням майже зникає.

"Час диявола" (2022)

Якщо ви любите містику з густою атмосферою та загадками, цей трилер точно для вас. У центрі сюжету Люсі, яка щоночі прокидається рівно о 3:33. У неї є син Айзек, чия байдужість до всього навколишнього лякає сильніше, ніж будь-які привиди. Хлопчик наче емоційно порожній, і це створює важке відчуття тривоги.

Паралельно в місті починають відбуватися дивні події, а нитки розслідування ведуть до чоловіка, з яким у Люсі є дивний зв'язок. Це кіно про травми, таємниці минулого та те, як складно іноді відрізнити власні галюцинації від реальної небезпеки. Ідеальний варіант для тих, хто любить порефлексувати після перегляду.

