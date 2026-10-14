Детектив на Netflix из 6 серий, который можно посмотреть за один вечер

Фрагмент из сериала "Он и она". Фото: скриншот из видео

Короткие мини-сериалы из шести эпизодов подойдут тем, кто любит запутанные истории и неоднозначных героев, но не хочет тратить на просмотр больше нескольких вечеров. К таким можно отнести "Его и ее" (2026) — детективный триллер от Netflix из шести серий, рейтинг которого на IMDb составляет 7,1.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале подробнее.

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Какой детективный сериал на Netflix посмотреть

По сюжету "Его и ее" в Далонезе, недалеко от Атланты, убивают жену местного бизнесмена. Женщина получила 40 ножевых ранений. Расследовать преступление поручают детективу Джеку Харперу. Вскоре в городок как раз приезжает телеведущая новостей Анна Эндрюс, которая некоторое время не появлялась там. Оказывается, что журналистка и детектив знакомы по прошлым событиям, а в ночь убийства Анна находилась на месте преступления. Теперь Джеку предстоит выяснить, что на самом деле произошло и какую роль в этой истории играет Анна.

Права на экранизацию романа приобрела Джессика Честейн. Главную роль Анны Эндрюс исполнила Тесса Томпсон, которая также стала исполнительным продюсером сериала. Джон Бернтал сыграл детектива Джека Харпера.

В начале сериала Анна Эндрюс за кадром размышляет о том, что у каждой истории есть две стороны — его и ее, а значит, кто-то обязательно лжет. Впоследствии журналистка не раз возвращается к подобным размышлениям.

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Но есть одно заметное отличие от книги. В романе история разворачивается с точки зрения обоих главных героев — Анны Эндрюс и Джека Харпера. В сериале же рассказывать о событиях от своего имени и выступать в роли ненадежного рассказчика может только Анна. Из-за этого зритель видит ситуацию преимущественно ее глазами и не всегда может быть уверен в правдивости ее слов.

Ранее мы писали о других детективных сериалах, которые не нуждаются в продолжении на несколько сезонов. В "Вознесении" девушка, осужденная за убийство матери, утверждает, что видит будущее, а в "Альфа 00" у полицейской команды есть считанные минуты, чтобы справиться с опасными ситуациями. Обе истории держат в напряжении, но каждая — по-своему.

Также Новини.LIVE сообщали о еще пяти мини-сериалах с высокими оценками на IMDb. В подборку вошли истории о Чернобыльской катастрофе, шахматных триумфах, судебной ошибке и военном братстве, но каждая из этих историй имеет завершенный сюжет и не требует просмотра нескольких сезонов.