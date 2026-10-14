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Головна Кіно Всього 6 серій: новий детектив на Netflix для любителів загадок

Всього 6 серій: новий детектив на Netflix для любителів загадок

Ua ru
14 жовтня 2026 22:51
Детектив на Netflix на 6 серій, який можна подивитися за один вечір
Фрагмент з серіалу "Його і її". Фото: скриншот з відео

Короткі мінісеріали на шість епізодів підійдуть тим, хто любить заплутані історії та неоднозначних героїв, але не хоче витрачати на перегляд більше кількох вечорів. До таких можна віднести "Його та її" (2026) — детективний трилер від Netflix із шести серій, рейтинг якого на IMDb становить 7,1. 

Новини.LIVE розповість про цей серіал детальніше.

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Який детективний серіал на Netflix подивитися

По сюжету "Його і її" у Далонезі, неподалік Атланти, вбивають дружину місцевого бізнесмена. Жінка отримала 40 ножових поранень. Розслідувати злочин доручають детективу Джеку Гарперу. Незабаром до містечка якраз приїжджає телеведуча новин Анна Ендрюс, яка певний час не з'являлася на там. Виявляється, що журналістка та детектив знайомі з минулого, а в ніч убивства Анна перебувала на місці злочину. Тепер Джеку доведеться з'ясувати, що насправді сталося і яку роль у цій історії відіграє Анна.

Права на екранізацію роману придбала Джессіка Честейн. Головну роль Анни Ендрюс виконала Тесса Томпсон, яка також стала виконавчою продюсеркою серіалу. Джон Бернтал зіграв детектива Джека Гарпера.

На початку серіалу Анна Ендрюс за кадром розмірковує про те, що кожна історія має дві сторони — його та її, а отже, хтось обов'язково бреше. Згодом журналістка не раз повертається до подібних міркувань.

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Але є одна помітна відмінність від книжки. У романі історія розгортається з погляду обох головних героїв — Анни Ендрюс і Джека Гарпера. У серіалі ж розповідати події від власного імені та виступати ненадійною оповідачкою може лише Анна. Через це глядач бачить ситуацію переважно її очима й не завжди може бути впевненим у правдивості її слів.

Раніше ми писали про інші детективні серіали, які не потребують продовження на кілька сезонів. У "Вознесінні" дівчина, засуджена за вбивство матері, стверджує, що бачить майбутнє, а в "Альфа 00" поліцейська команда має лічені хвилини, щоб впоратися з небезпечними ситуаціями. Обидві історії тримають інтригу, але кожна — по-своєму.

Також Новини.LIVE повідомляли про ще п’ять мінісеріалів із високими оцінками на IMDb. У добірці опинилися історії про Чорнобильську катастрофу, шахові тріумфи, судову помилку та військове братерство, але кожна з цих історій має завершений сюжет і не потребує перегляду кількох сезонів.

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Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець

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