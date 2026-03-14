Время занимательных историй — главные новинки марта 2026 года

Фрагменты из сериалов "Петух" и "Рай". Коллаж: Новини.LIVE

Март в этом году порадует сразу несколькими новинками. Стриминговые платформы каждую неделю будут презентовать новые сериалы или продолжения нашумевших историй.

Новини.LIVE расскажет о сериалах, которые выйдут в марте.

Реклама

Новые сериалы, которые все ждали

"Рай" — второй сезон

После событий первого сезона жизнь спецагента Ксавьера Коллинза становится еще сложнее. Несколько лет он возглавлял элитное подразделение, которое отвечает за безопасность бывшего президента Брэдфорда. Но однажды все рушится. Охранник находит президента мертвым в его собственном кабинете и сразу сам оказывается среди главных подозреваемых. С этого момента история превращается в напряженный политический триллер.

"Петух"

На первый взгляд это история об обычной семье. Писатель и профессор Грег привык к тихой жизни — лекции, работа над новой книгой, стабильный ритм будней. Но все меняется, когда его дочь поступает в тот самый колледж, где он преподает. Казалось бы, ничего страшного. Но для отца это становится настоящим испытанием.

"Чужестранка" — восьмой сезон

Фанаты этой истории ждали продолжения с особым волнением. События нового сезона снова ставят героев перед непростыми выборами. Клэр убеждена, что Джеймс погиб на войне. Жизнь продолжается, и через некоторое время она даже решается снова выйти замуж. Но судьба решает иначе — Джеймс неожиданно возвращается.

Теперь героям придется решить вопрос, на который нет простых ответов: возможно ли вернуть прошлое и что они готовы отдать ради любви. Параллельно разворачивается другая опасная миссия.

"Детектив Холе"

Любителям мрачных скандинавских детективов точно стоит обратить внимание на этот сериал. История основана на популярных романах норвежского писателя Ю Несбе. Главный герой — детектив полиции Осло Харри Холе. Он известен тем, что работает совсем не по правилам. И именно благодаря этому часто находит то, что другие просто не замечают.

В центре нового сезона — события романа "Пентограмма". В городе появляется серийный убийца, который оставляет за собой странные символы. Пока полиция пытается понять мотивы преступника, Холе ведет собственное расследование.

